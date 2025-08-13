食楽web

富山駅から徒歩すぐ、スタイリッシュな外観が印象的な『ダブルツリーbyヒルトン富山』。その2階にあるオールデイダイニング『korare WINE AND DINE』では、宿泊者以外でも気軽に楽しめる平日限定ランチセットが好評です。

6月から9月初旬にかけて提供されるが、夏の食材を贅沢に使った「シェフズ ランチ セレクション（サマーメニュー）」です。前菜、選べるメイン、デザート、ドリンクがセットになったコース仕立ての内容で、一名3200円から楽しめます。

まずは、五感をくすぐる前菜プレートから。この日の内容は、シーザーサラダ、ゆで卵の黄身ムースとアボカドソース、白身魚の酢漬け、鴨肉のハムとポテトサラダなど、旬と彩りを意識した5品の盛り合わせ。

今回は、「牛肉のタリアータ サラダ仕立て」をチョイスしました

メインは全8種から選べ、「大山鶏モモ肉のソテー ラタトゥイユ添え」や「冷たいレモンカッペリーニ ガーリックシュリンプと自家製カッテージチーズ」など、肉、魚、パスタと幅広く、どんな気分の日でもぴったりの一皿に出会えるラインアップです。

あらかじめ一口大にカットされた牛肉は柔らかく、バルサミコの酸味や香ばしいナッツ、フレッシュな葉野菜が絶妙に絡みます。

さらに食後には、ムースや抹茶ケーキなどのデザートと、コーヒーまたは紅茶が付き、最後の最後まで贅沢に堪能できます。

煮込み料理もおいしい

この夏ランチセットの提供は、2025年9月2日（火）までの平日限定（※お盆期間の8月9日～17日を除く）です。ビジネスランチはもちろん、優雅な女子会や帰省中の友人との再会ランチにもぴったりですね。『ダブルツリーbyヒルトン富山』で、ちょっと特別な午後を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

korare WINE AND DINE

住：富山県富山市桜町1-1-1 ダブルツリーbyヒルトン富山 2階

TEL：076-403-9700

営：朝食 6：30～10：00（L.O.9：30）／ランチ 11：30～14：30（L.O.14：00）／アフタヌーンティー 14：30～17：00（L.O.16：30）※金土日祝限定／ディナー 17：30～21：00（L.O.20：00）

休：なし（※臨時休業あり。最新情報は公式サイト・Instagramを確認）

https://doubletree-toyama.hiltonjapan.co.jp/restaurants/korare