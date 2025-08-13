Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤ËÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Ëº¤ÏÇ¡Ö²ÂÂå»Ò¤ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Î¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤ÆÎÁÍý²È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡Ê38¡Ë¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÏÂÅÄ¤Î¼êÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤ÄÃæ¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÍÜ½÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤â¡Ö²ÂÂå»Ò¤ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö²ÂÂå»Ò¤ò¡£4ÈÖÌÜ¤ÎÍÜ½÷¡£¤Þ¤¢Ç¯Îðº¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö°µÅÝÅªÄ¹½÷¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÍÜ½÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¤À¤È¡¢¿©Âî¤Ë»ä¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤Þ¤¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¥ì¥ß¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈµÁÍý¤ÎÊì¡¦Ê¿Ìî¥ì¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¥ì¥ß¤¤¤¤¤è¡£¥ì¥ß¤Ï»äÂ¿Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¡È¥ì¥ß¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢°ã¤¦¥¹¥Ú¡¼¥¹Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¹¤Ã¤´¤¤½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£Á´Á³¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÂçµ×ÊÝ¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Öº£¤À¤«¤é6¿Íºî¤Ã¤Æ¤ë¿©»ö¤òÊÌ¤Ë6.5¤Ë¤¹¤ë¤°¤é¤¤Âç¤·¤¿ÊÑ²½¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤â¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»ä¤âÀµÄ¾¤Í¡¢º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤´¤á¤ó¤Í¡¢70ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£º£¤Ï¤Þ¤¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê1¿Í¤Ç¤¤¤±¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢70ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£