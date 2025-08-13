◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に両リーグトップ独走となる今季１１３得点目をマークした。１打席目は四球で歩くと、続くベッツが四球、３番フリーマンの右飛で進塁し、一、三塁。４番Ｔ・ヘルナンデスの左前適時打で先制のホームを踏んだ。３戦連発中の大谷は、今季２度目の４戦連発を狙う。

前日１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場。０―７で迎えた８回１死に、８９・５マイル（約１４４キロ）の内角低めカットボールを捉え、打球速度１００マイル（約１６０・９キロ）の一発を右中間スタンドに放り込んだ。３戦連発のリーグトップタイ４２号は、エンゼルスタジアム１００本目のメモリアルアーチとなった。

チームは２連敗中で、西地区２位・パドレスとの差は「１」に迫った。今週は１６日（同１７日）から本拠３連戦、来週は２３日（同２４日）から敵地３連戦と、２週連続で今季最後の直接対決を控えている。１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で４イニングの古巣初登板の予定。まずは好調の打撃で弾みをつける。