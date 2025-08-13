¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1901¡ÖÁêËÀ¡Úpinaco¤µ¤ó(¤Ô¤Ë¤ã¤³¤µ¤ó)¡Û¡×
¡ÚBass (Sugi¡¦NB5M)¡Û¡ÊÀéÍÕ¸©¡¡°¦Èþ¡¡64ºÐ¡Ë
2025Ç¯2·î¤Î¤¢¤ëÄ«¡£
ÌÜ³Ð¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¥¹¥é¥Ã¥×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤¦1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢64ºÐ¡ê¤Ç¤¹¡£
¤ªÃã¤Î¿å¤Î³Ú´ïÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Ç¹ØÆþ¡£³Ú´ïÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¤ÈÁ¦¤á¤é¤ì¤Æ¤âÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Úpinaco¤µ¤ó(¤Ô¤Ë¤ã¤³¤µ¤ó)¡Û¡£
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Êgreen¡ßyellow¤¬¥Ô¥Ë¥ã¡¦¥³¥é¡¼¥À¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏìÔÂô¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿ÍÇã¤¤¡£
no music, no life
no roots, no groove
¼ª¤ÏÈî¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
pinaco¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¤64¤Î¼ê½¬¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤ÏÒòÓð¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©ÆÍÁ³¤Î¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼Íß¤Ë½±¤ï¤ì¤ë»ö¾Ý¤â½é¼ª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾×Æ°¤ËÉë¤¯¤Þ¤Þ5¸¹¤ÎSugi¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¤Á¿¶Éñ¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡£À¾Ìî¥«¥Ê¤Ð¤ê¤Ë¡£¤½¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£º£¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¤È¤«·Ð¸³¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤À¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤é¤¬²»³Ú¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë°¦Èþ¤µ¤ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤òËÍ¤é¤Ï³Ø¹»¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£áîÌÝ¤Î¥á¥¤¥×¥ë¤â¥«¥ï¥¤¥¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤´Ëþ±Ù¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
