海老原優香アナ、ツヤ肌太ももゴルフウェア “絶対領域”あらわな姿に「反則ですよ」「会社員のレベルではない」
フジテレビの海老原優香アナウンサー（31）が13日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ美脚なゴルフウェア姿を披露した。
【写真】“反則ですよ”海老原優香アナ、絶対領域あらわなゴルフウェア姿
海老原アナは投稿で「風はあるけど、ゴルフ場はとーっても暑いです」「チェック柄のワンちゃんが可愛いゴルフウェア」とコメント。グリーンベースのチェック柄のショートパンツに、チェック柄の犬のイラストがデザインされたトップスを合わせたコーデを披露し、ハイソックスをあわせて美麗な“絶対領域”をのぞかせている。
この投稿に「よく似合ってる」「お顔小さい」「スタイル良い！」「脚長すぎ」「反則ですよ、そのスタイルは」「これは会社員のレベルではなくウェア雑誌のモデルだね」など絶賛のコメントが多数寄せられた。
