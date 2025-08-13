【台風情報】台風11号(ポードル)の勢力と進路を詳しく 沖縄への影響は？ あすには熱帯低気圧になるか 最大瞬間風速55メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風11号(ポードル)
2025年8月13日9時45分発表
13日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 与那国島の南南西約300km
中心位置 北緯22度00分 (22.0度)
東経121度50分 (121.8度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 東側 165 km (90 NM)
西側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)
13日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 台湾海峡
予報円の中心 北緯23度35分 (23.6度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
14日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)
東経115度30分 (115.5度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 95 km (50 NM)
■沖縄への影響は
強い台風第１１号は、石垣島の南南西を西へ進んでいます。八重山地方では、１３日昼過ぎにかけてうねりを伴う高波に警戒してください。また、先島諸島では、１３日夕方にかけて強風に注意してください。
［気象概況］
強い台風第１１号は、１３日３時には石垣島の南南西約２９０キロの北緯２１度５５分、東経１２３度２５分にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心の東側１３０キロ以内と西側９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
強い台風第１１号は、石垣島の南南西を西よりに進み、１３日午後には台湾に進むでしょう。１３日朝にかけて、強い勢力を維持して八重山地方に最も近づく見込みです。
［波の予想］
１３日に予想される波の高さ
沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う
宮古島地方 ５メートル うねりを伴う
八重山地方 ６メートル うねりを伴う
１４日に予想される波の高さ
宮古島地方 ３メートル うねりを伴う
八重山地方 ４メートル うねりを伴う
［風の予想］
１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
宮古島地方 東のち南東の風 １５メートル （２５メートル）
八重山地方 東の風 １８メートル （３０メートル）
［防災事項］
沿岸の海域ではうねりを伴い、八重山地方では大しけとなっています。また、宮古島地方ではしけており、沖縄本島地方でも波が高くなっています。八重山地方では１３日昼過ぎにかけて大しけの状態が続く見込みですので、うねりを伴う高波に警戒してください。宮古島地方では１４日にかけて、沖縄本島地方では１３日は、うねりを伴う高波に注意してください。
先島諸島では、１３日夕方にかけて東のち南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。
沖縄地方では、１３日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2106673?display=1