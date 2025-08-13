■台風11号(ポードル)

【画像】今後の全国の天気

2025年8月13日9時45分発表

13日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 与那国島の南南西約300km

中心位置 北緯22度00分 (22.0度)

東経121度50分 (121.8度)

進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 165 km (90 NM)

西側 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)

西側 330 km (180 NM)

13日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 台湾海峡

予報円の中心 北緯23度35分 (23.6度)

東経119度05分 (119.1度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

14日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 華南

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経115度30分 (115.5度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)

中心気圧 998 hPa

予報円の半径 95 km (50 NM)

■沖縄への影響は

強い台風第１１号は、石垣島の南南西を西へ進んでいます。八重山地方では、１３日昼過ぎにかけてうねりを伴う高波に警戒してください。また、先島諸島では、１３日夕方にかけて強風に注意してください。

［気象概況］

強い台風第１１号は、１３日３時には石垣島の南南西約２９０キロの北緯２１度５５分、東経１２３度２５分にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心の東側１３０キロ以内と西側９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

強い台風第１１号は、石垣島の南南西を西よりに進み、１３日午後には台湾に進むでしょう。１３日朝にかけて、強い勢力を維持して八重山地方に最も近づく見込みです。



［波の予想］

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

１４日に予想される波の高さ

宮古島地方 ３メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東のち南東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 東の風 １８メートル （３０メートル）



［防災事項］

沿岸の海域ではうねりを伴い、八重山地方では大しけとなっています。また、宮古島地方ではしけており、沖縄本島地方でも波が高くなっています。八重山地方では１３日昼過ぎにかけて大しけの状態が続く見込みですので、うねりを伴う高波に警戒してください。宮古島地方では１４日にかけて、沖縄本島地方では１３日は、うねりを伴う高波に注意してください。

先島諸島では、１３日夕方にかけて東のち南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。

沖縄地方では、１３日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2106673?display=1