■台風11号(ポードル)

2025年8月13日9時45分発表

13日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    与那国島の南南西約300km
中心位置    北緯22度00分 (22.0度)
東経121度50分 (121.8度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    東側 165 km (90 NM)
西側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)

13日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    台湾海峡
予報円の中心    北緯23度35分 (23.6度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

14日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯24度50分 (24.8度)
東経115度30分 (115.5度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    95 km (50 NM)

■沖縄への影響は

強い台風第１１号は、石垣島の南南西を西へ進んでいます。八重山地方では、１３日昼過ぎにかけてうねりを伴う高波に警戒してください。また、先島諸島では、１３日夕方にかけて強風に注意してください。

［気象概況］
強い台風第１１号は、１３日３時には石垣島の南南西約２９０キロの北緯２１度５５分、東経１２３度２５分にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心の東側１３０キロ以内と西側９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
強い台風第１１号は、石垣島の南南西を西よりに進み、１３日午後には台湾に進むでしょう。１３日朝にかけて、強い勢力を維持して八重山地方に最も近づく見込みです。

［波の予想］
１３日に予想される波の高さ
　　沖縄本島地方　３メートル　うねりを伴う
　　宮古島地方　　５メートル　うねりを伴う
　　八重山地方　　６メートル　うねりを伴う
１４日に予想される波の高さ
　　宮古島地方　３メートル　うねりを伴う
　　八重山地方　４メートル　うねりを伴う

［風の予想］
１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
　　宮古島地方　東のち南東の風　１５メートル　（２５メートル）
　　八重山地方　　　　　東の風　１８メートル　（３０メートル）

［防災事項］
沿岸の海域ではうねりを伴い、八重山地方では大しけとなっています。また、宮古島地方ではしけており、沖縄本島地方でも波が高くなっています。八重山地方では１３日昼過ぎにかけて大しけの状態が続く見込みですので、うねりを伴う高波に警戒してください。宮古島地方では１４日にかけて、沖縄本島地方では１３日は、うねりを伴う高波に注意してください。
先島諸島では、１３日夕方にかけて東のち南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。
沖縄地方では、１３日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■今後の天気

