【第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 9月12日18時～配信予定 【30 MINUTES LABEL FES.2025】 開催日：9月13日、14日 会場：東京都千代田区「ベルサール秋葉原」 入場料：無料

　BANDAI SPIRITSは、30 MINUTES LABEL初の単独イベント「30 MINUTES LABEL FES.2025」のイベント最新情報を届ける「第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」を9月12日18時より配信する。

　「第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」は、「30 MINUTES LABEL FES.2025」の前夜祭として配信。会場準備の様子とともに新商品情報や担当プロデューサーによる開発秘話なども公開される予定となっている。

【第11回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2019
