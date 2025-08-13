²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼³«Ëë¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹»Ë¾å½é¤Î£³´§¡õ¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ½àÍ¥¾¡¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë»à³Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÄ¹¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ê2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2011Ç¯¤ËÈà¤é¤¬Æ±¹ñ¤Î¹ñ²È¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤òÇã¼ý¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¤½£À©ÇÆ¨¡¨¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¨¡¨¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£14Ç¯¤ÎºÐ·î¤ÈÅ·Ê¸³ØÅª¤ÊÍ½»»¤òÈñ¤ä¤·¡¢ºòµ¨¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î½É´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÃæÈ×
°µ´¬¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿PSG¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡photo by Getty Images
¡¡£±·î¤Ë¥â¥Ê¥³¤È¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ç¡¦¥·¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê¹ñÆâ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤ò£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ©¤¹¤È¡¢£´·î¤Ë¤Ï£¶»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó£´Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¡¢£µ·î¤Ë¥¯¡¼¥×¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¹ñÆâ¥«¥Ã¥×¡Ë¤ò3Ï¢ÇÆ¤·¡¢Íâ½µ¤Ë¤ÏCL¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¤Ä¤±¤¿£µ¡Ý£°¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏCL·è¾¡»Ë¾åºÇÂçÆÀÅÀº¹¤Ç¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤È¥«¥Ã¥×¡¢CL¤Î£³´§¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤Î£²½µ´Ö¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤âÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ó°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢CLÍ¥¾¡²ó¿ô¤Ç·²¤òÈ´¤¯¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤ËÅþÃ£¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë0-3¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È²¤½£¡¢À¤³¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁí¤Ê¤á¤òÌÜÁ°¤ÇÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¡Ö·è¾¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤¬¾¡Íø¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÇÔ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Û¤È¤ó¤É´°àú¤Ê1Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿PSG¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤â²¤½£¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤Ï¼Â¤Ë¸ø¼°Àï65»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó´Ö¤Î¥ª¥Õ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë½øÈ×Àï¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤«¤éÈèÏ«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥ê¥å¥«¡¦¥·¥å¥Ð¥ê¥¨¡Ê¸µ¥ê¡¼¥ë¡Ë¤È22ºÐ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥¤¥ê¥¢¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¡Ê¸µ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤«¤é¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¼ã¼ê¤ÎÂ¿¤¤½¸ÃÄ¤òÀ®½Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌó¤Ò¤È·îÁ°¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ·è¾¡¤Ç»¯¤·¤¿¼åÅÀ¤Î²þÁ±¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÁÀ¤ï¤ì¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£³¼ºÅÀ¡£Áê¼ê¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î½ÐÍè¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤º¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Õ¥Ó¥Ä¥¡¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Ï¸åÊý¤Î¼éÈ÷¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Îº¸CB¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¥Á¥ç¤ÎÂåÌò¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥ë¥É¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤ÎÂç¤¤Êº¹¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊä¶¯¤·¤¿°ìÊý¡¢Êü½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡Êºòµ¨¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë¥í¡¼¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿DF¥ß¥é¥ó¡¦¥·¥å¥¯¥ê¥Ë¥¢¥ë¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÈÀµ¼°·ÀÌó¤Ø¡Ë¡¢²¤½£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤Î¼çÎÏ¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£¤ÎPSG¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¹½À®¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹¤¬ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Î¤â¤È¤Ë°ú¤È´¤¤¤¿ÌÌ¡¹¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹´ü·×²è¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¯·Å´ã¤Î»ý¤Á¼ç¤ò¾·¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÍê¤Ã¤¿Êý¿Ë¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ò¡¢¼¡¤Î²Æ¤Ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤òÊü½Ð¡£µÕ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¼ã¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Îµ¤¤Î¹â¤¤°ïºà¤ò¼¡¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î"¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à"¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥«¥ó¥Ý¥¹SD½¢Ç¤°ÊÁ°¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¡¢GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡¢CB¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥·¥å¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤¯¤é¤¤¡£Á°Àþ¤Ë¤Ïº¸¤«¤é24ºÐ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢Ãæ±û¤Ë28ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢±¦¤Ë20ºÐ¤Î¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤«22ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¹¥¥ë¤ò¹â¼¡¸µ¤ËÈ÷¤¨¡¢¼éÈ÷»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡¢¹¶·â»þ¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥é¥ó¤ÇÁê¼ê¤ÎµÞ½ê¤òÆÍ¤¯¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÏSD¤ÈÆ±Ë¦¤Î¤Õ¤¿¤ê¡¢25ºÐ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È20ºÐ¤ÎÆ±ÂåÉ½¥¸¥ç¥¢¥ª¡¦¥Í¥Ù¥¹¤Ë¡¢29ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¿ØÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ËÄ¹¤¸¤ë¤³¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥·¥ã¥Ó¡¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥é¥¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ÎÃæÈ×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÎÃ´¤¤¼ê¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È¥Í¥Ù¥¹¤Ïºòµ¨CL·è¾¡¤ÎÍâ½µ¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤È¤·¤ÆUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òPKÀï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¡¢Æ±¹ñ£²ÅÙÌÜ¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢Á°¼Ô¤ÏÂåÉ½Àï¤ò´Þ¤á¤ë¤È¸ø¼°Àï67»î¹ç¡¢¸å¼Ô¤ÏÆ±66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡¢¥¯¡¼¥×¡¢CL¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£PSG¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò´Þ¤á¡¢¼Â¤Ë£¹Áª¼ê¤¬¸õÊä¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤³¤Î¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÃË»Ò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¿ô¤À¡£
¡¡¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëºÇ±¦Íã¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò¼é¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤¬µ¯¤¤è¤¦¤È¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î°ìÀï¤Ë¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡CL²¦¼ÔPSG¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ëUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£¸·î14ÆüÌÚÍËÆü¤ÎÁáÄ«£´»þ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¦¥Ç¥£¥Í¤Î¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥ê¥¦¥ê¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
