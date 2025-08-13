まぁ、そうなりそうだよね…。

みんな気になるiPhoneの価格。米国発表時の価格はここ数年据え置き。日本でもiPhone 15シリーズとiPhone 16シリーズは価格据え置きで、やったー！と思わずバンザイしたものです。

…が！ iPhone 17シリーズはついにこの据え置きやったー！ができないかも。

投資会社GF Securitiesの主任アナリスト、ジェフ・プー氏のレポートによると、iPhone 17の米国価格はiPhone 16よりも高くなる可能性が高いとのこと。

なぜ値上がり？ → やっぱ関税みたい

やっぱりね…。と思う方も多いと思いますが、原因は…はい、トランプ関税。

米国で販売されているiPhoneの大部分は、関税回避のできるインドから輸入されているとのことですが、トランプ政権の関税政策はコロコロ変わるので、インド産iPhoneも中国からの輸入と同じく20％関税になる可能性が無きにしもあらず…みたいな予想ですね。

プラス50ドルかー…。iPhone 17シリーズ、いくつかのモデルが値上げの可能性

一説によると50ドル（約7,500円）程度の値上げになる可能性が語られています。

まぁ、でも、実際発表されてみないとなんとも…なところがあるので、ここはもう祈るしかないですよね…。

ただ円相場も昨年の同時期とあまり変わりはないですし、どう転んでも「安くなる」って可能性は無いと思っておいてください。お覚悟を。

Source: MacRumors