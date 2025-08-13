松坂慶子、前代未聞の“お面”出演 面白がり精神で「張り切ってやらせていただきました」
●虎のお面をつけたナビゲーター役「新しいことさせてもらえて楽しい」
国民的女優・松坂慶子が、最新作で前代未聞の挑戦に臨んだ。“お面”を被り、声だけで物語を案内する“謎の配信者・タイガーさん”として出演する番組『大河ドラマでわかる日本史「タイガーさん」』(NHK総合 8月14日23:00〜23:27)だ。この斬新な企画を聞いた時に率直に「面白い!」と思ったという松坂が、自身を「育ててくれた場所」と語る大河ドラマへの特別な思いや、常に新しいことに飛び込み続ける、その軽やかなフットワークと情熱の源を語った。
虎のお面をつけて“謎の配信者・タイガーさん”に扮する松坂慶子
『大河ドラマでわかる日本史「タイガーさん」』は、日本史の素朴な疑問を、「歴史知識」と「エンタメ」の両輪で当時の時代背景を理解するのにうってつけである「大河ドラマ」を通じて解説していく歴史解説番組。
歴史と大河ドラマをこよなく愛する者にとって、今作の試みはまさに斬新そのもの。そんな物語のナビゲーター役を、松坂が虎のお面を被って務めるというのだ。この大胆な企画を初めて聞いた時、松坂の心に宿ったのは戸惑いではなく、純粋な好奇心だった。
「大河ドラマの“大河”と“タイガー”をうまく掛けたわねと思いましてね。私も、第一作の大河ドラマ『花の生涯』を白黒テレビで見ていた子どもでしたから、こうして大河の歴史を振り返る番組でご案内する役をいただけて、大変光栄です」。
これまで数々の大役を演じてきたが、顔のほとんどを覆うお面での出演は初めての経験だという。女優にとって命ともいえる顔を隠して演じるというオファーに、抵抗はなかったのだろうか――。その問いに松坂は実にチャーミングに微笑む。
「『あ、お化粧、ここだけでいいのね』なんて言いながらやっています(笑)。女性はアイメイクをするなど、色々準備に時間がかかるものなんです。男性の俳優さんって支度時間が短くていいなといつも思っていました。でもこのタイガーさんは男の俳優さん並みに支度がさらっとできて、なんだか楽しかったですね。『新しいことさせてもらえて楽しいな』と。私、面白がりですから。時々、『声優になろうかな』なんて言っちゃうぐらい、ナレーションのお仕事も大好きなので、とても張り切ってやらせていただきました」。
その言葉通り、今回の役作りは声優のそれに近かったという。顔の表情が使えない分、すべてを声の表現に託さなければならない。そこには、普段の芝居とは全く違う繊細なアプローチが必要だった。
「顔が映っていると、気持ちで演じていけばいいので、あまり声の抑揚を考えたことはなかったんです。でも今回は、皆さんのお耳に残らないといけない。声だけなので、抑揚や言葉を立てるところを気にしながら演じました。私は音の高低や緩急も、もともとあまりない方なんですけど、少し注意してやってみました。監督ともだいぶ打ち合わせをして、リハーサルも重ねて。そうやって練り上げたんです」。
実際に虎のお面を被っての収録は、物理的な苦労もあったようだ。夏の撮影では、その暑さとの戦いでもあった。
「結構、不自由なんですよ。お面の穴からのぞくので、正面しか見えないんです。それに夏は暑かったですね。冷房で冷やしていただいたり、小さい扇風機を顔のそばで当ててもらったりしながら工夫してやっていました。でも、このお面、すごく表情があるんです。ちょっと下を向くと考えているように見えたり、首を傾げたりするだけでずいぶん表現できるものだなと思いながら。すごく軽くて、私の顔を3Dスキャンして作ったオーダーメイドだそうで、本物感がある素晴らしい作品です。なんだか、狂言師やお能の方がお面をつける気分を少し味わわせていただいたような気持ちでした」。
●大河ドラマへの思い「20代の初めから育てていただいた大きな舞台」
松坂のキャリアにおいて、大河ドラマは常に特別な光を放つ存在だ。初めてその世界に足を踏み入れたのは20代初めの『国盗り物語』。以来、幾度となくNHKのスタジオの重い鉄扉を押してきた。
「時々、あのスタジオの扉を押すたびに、『私、一体これ、何回押しているんだろう』って思うんです。20代の初めから、本当に育てていただいたなと感じますね。音楽の世界で『紅白歌合戦』があるように、ドラマの世界ではこの大河ドラマが本当に大きな舞台。そこで歴史に残るような人物を演じさせていただくのは、すごく背伸びもしますけれど、周りの皆さんに背中を押してもらったり、引っ張ってもらったりしながら、やり続けてきました」。
今回、番組の題材となった作品の中には、自身が1975年に出演した『元禄太平記』も含まれる。当時の自分を松坂は愛おしそうに振り返る。
「瑤泉院(阿久里)を演じさせていただいて、女優としてとてもうれしかったですね。あの頃の自分を見ると、やっぱりまっすぐな感じがして、ういういしいというか、一生懸命だったんだなと。あれから倍以上、女優をやっているんですね。人生経験を重ねた分だけ、役柄の幅も広くなったなと思います」。
大河ドラマとの関わりの中で、忘れられない出会いもある。作家・宮尾登美子さんだ。松坂は『義経』の時子、『篤姫』の幾島と、宮尾作品の重要な役を演じてきた。
「宮尾先生には大変励まされました。私にとっては、先生ご自身が時子であり、幾島であるという感じでした。高知の女性ですからスケールが大きくて、でもお洒落で、女性としての美しさも忘れない、本当に凛とした素敵な方。先生に直にお会いしてお話をさせていただいて、良かったなと思います」。
大河ドラマは、日々の生活から離れたスケールの大きな夢やロマンを感じさせてくれる。その魅力を、今を生きる若い世代にも届けたいと願っている。
「この番組の中でもタイガーさんが言っていますが、史実とドラマは違うところもある。でも、その時代の流れや歴史の面白さは知ることができる。楽しみながら歴史もわかるのが大河ドラマのいいところ。渡辺謙さんが『べらぼう』で演じられている田沼意次も、二行のセリフでものすごく思慮深さが感じられて、さすがだなと思いながらナレーションをしていました。今回深掘りして、年貢だけでなく違う方法を考えたり、蝦夷に手を広げようとしたり、日本の進化にとって大事な人だったんだなと改めて思いましたね」。
●「一番なくしちゃ困るのは情熱」 どんなことにも飛び込む軽やかなマインド
先日最終回を迎えた土曜ドラマ『ひとりでしにたい』でヒップホップに挑戦し、9月30日スタートのドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』では柴犬の物語を演じ、今回は虎のお面を被る。大御所という言葉が持つ重々しいイメージとは裏腹に、松坂のフットワークは驚くほど軽やかだ。そのマインドの源泉はどこにあるのだろうか。
「一番なくしちゃ困るのは情熱だと思っているんです。これがなくなっちゃうともうダメ。だから、面白いなって思ったことをやる。私、結構ネットもチェックするんですよ。ハマりやすいもので。びっくりするような新しいことを知ることができて面白くなって、夜が明けちゃうなんてこともあります(笑)」。
新しい世界への扉を開いてくれるのは、自身の好奇心だけではない。「仕事をしていることで知ることってすごく大きいですよ」と松坂は語る。
「今回も大河ドラマの復習ができて、『田沼意次さんってこういう人だったんだ』と改めて思う。仕事でいろんな役をさせていただくことで、情報源が広がっていくんです。この間もヒップホップとラップをしまして。『え? 私が? 裏打ちって何よ』っていうところから始まったのですが、世界が広がって面白いんですね。今、柴犬のマッサージの仕方も知りましたし(笑)。やっぱり仕事から世界が広がっていますね」。
オファーが舞い込んできた時に大切にしているのは、作り手たちの熱意だという。
「仕事は来ることが多いので、そこは受け身ですよね。その中で、物作りにとても一所懸命な方たち、『この方たちと一緒にお仕事してみたいな』という方とお仕事をするというスタンスです。そうやってどんどん面白いことに飛び込んでいったら、世界が広がっていく。より楽しいこと、面白いことを見つけていく。そういう感じですね」。
キャリアを重ねてもなお謙虚に、目を輝かせて探求心を失わない。その情熱こそが、松坂を永遠に輝かせ続ける原動力なのだろう。
(C)NHK
(C)NHK