8月8日 発表

駿河屋は、同社が運営するECサイト「駿河屋.JP」にて、第三者による不正アクセスでクレジットカード情報を含む個人情報の漏洩があったことを発表した。

今回「駿河屋.JP」のシステムが、第三者によって不正に改ざんされていることが発覚し、調査の結果、改ざんにより一部ユーザーが決済時に入力した情報が外部に流出する状態になっていたことが判明した。なお不正アクセスを受けた7月23日よりモニタリングを実施しており、8月4日にシステムの一部において不正に改ざんされていることを検知したため、システムの修正を完了させている。

また影響拡大を防止するため、8月8日をもって「駿河屋.JP」のクレジットカード決済を停止しているほか、現在情報が漏洩した可能性があるユーザーの特定作業を進めており、対象となるユーザーには個別で連絡が届くとしている。

不正アクセスによる情報漏洩の可能性がある期間は、7月24日午前1時ごろから8月4日午後4時ごろ。「駿河屋.JP」の顧客データベースからの情報漏洩ではなく、不正プロクラムによって、対象期間に入力されたクレジットカード情報が第三者サーバーへ送信される仕組みになっていたと伝えている。

本事案に対し、今後は調査機関の報告を踏まえ、システムのセキュリティ対策および監視体制を一層強化し、再発防止に全社をあげて取り組んでいくとしているほか、本件に対しての専用窓口を設置している。

漏えいした可能性のある個人情報

個人情報

- 氏名

- 住所

- 郵便番号

- 電話番号

- メールアドレス

- 領収書の宛名、但し書き

クレジットカード情報

- カード番号

- セキュリティーコード

- 有効期限

- カード名義

- カードブランド

専用お問い合わせ窓口

info2025@suruga-ya.co.jp

※電話の窓口については現在準備中。準備でき次第、ホームページにて告知予定