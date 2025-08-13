第１０７回全国高校野球選手権大会で、１１日の１回戦を突破した県岐阜商（岐阜）の横山温大（はると）外野手（３年）は、生まれつき左手指が欠損している。

左手でバットを握ることはできないが、日大山形（山形）との初戦は２安打１打点で勝利に貢献。「自分のような体でも出来るんだぞということを証明していきたい」と、甲子園でのさらなる活躍を誓う。（岐阜支局 林昂汰）

横山選手は日大山形戦に７番で先発出場。１点を追う五回、一死二塁の好機で、左打席の横山選手が変化球を振り抜くと、鋭い打球が右前に飛び、同点の適時打となった。「最後まで左手を離さないように、左手で押し込めるように意識してやってきた」。バットに左手を添えて球をとらえ、そこから右腕１本で力強く振り切る。磨いてきた独特の技術を夢舞台で披露した。

３人きょうだいの末っ子。兄・昂大（こうだい）さん（２８）や姉・香穂さん（２４）の影響で、小学３年生で野球を始めた。昂大さんは「家でも小さい頃からすごく努力していた。自慢の弟」と笑みを浮かべる。

「どうしても人と違うことをしないといけない」のが守備だった。右手にグラブをはめ、捕球すると左手でグラブを外して右手で送球する。幼い頃は義手を使う時期もあったが、父の直樹さん（４９）らと研究や練習を重ね、今の形に至った。「捕ってからすぐグラブを外して握り替える練習を何回もして、０コンマ数秒でも速くできるようにしてきた」と横山選手。１回戦では右翼と左翼に入り、計３度の守備機会があったが、いずれもスムーズにこなした。

藤井潤作監督は「苦労したと思うが、『（他の部員と）同じように扱ってくれ』と言う。本当に頼もしい」と語る。「自分のような子たちに勇気や希望を与えられる存在になりたい」との思いを持つ横山選手。東海大熊本星翔（熊本）との２回戦でも、ハンデを乗り越えて躍動する姿を見せると意気込んでいる。