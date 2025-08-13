ホテルニューオータニの夜ビュッフェで夏スイーツとカクテルを満喫

ライトアップされた日本庭園を眺めながら、贅沢なグルメと極上スイーツを堪能できる夏の限定イベント『スーパースイーツナイトビュッフェ』が、ホテルニューオータニ（東京）のガーデンラウンジで4日間限定開催！カクテルやノンアルドリンクとともに、夏夜のときめきを味わう、大人のためのナイトビュッフェをお見逃しなく♡

夏夜限定♡極上ビュッフェ開催！

大人 価格：13,000円（税込・サービス料別）／子ども 価格：6,000円（税込サービス料別）

ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」では、2025年8月9日（土）～11日（月・祝）、16日（土）の4日間限定で、『スーパースイーツナイトビュッフェ』を開催。

夜の幻想的な日本庭園を眺めながら、スパークリングワインやバーテンダー特製カクテルなど10種以上のドリンクがフリーフローで楽しめます。

グルメは、パエリアやバーガーなど幅広く、ディナー限定メニューとして、目の前でカットされる伝統のローストビーフもラインアップ。夏夜にふさわしい贅沢な時間が広がります。

不二家のケーキに“平成ギャル”が蘇る！懐かし可愛い1990’sティラミス

話題の“スーパーシリーズ”が勢ぞろい

スイーツファン必見なのが、ホテルニューオータニの名物「スーパーシリーズ」。

“1ピース1,900円超え”のスーパーメロンショートケーキをはじめ、マンゴーやストロベリーのショートケーキが3種食べ比べできるのはこの機会だけ。

ほかにも、マンゴー・メロン・ピーチを使用した18種のグラススイーツやジェラートが並び、爽やかな夏の味覚が勢揃い。ドリンクとの相性も抜群で、トロピカルな甘さが涼しげな気分を演出します。

心地よい音楽と共に大人な夜を

ナイトビュッフェの魅力をさらに引き立てるのは、ジャンルレスなライブパフォーマンス。

ライトアップされた日本庭園の景色を背景に、Hiro Watanabeをはじめとする実力派アーティストの生演奏を堪能できます。

幻想的なカクテル「ヒプノスティック」など、夏夜を彩る美しい一杯とともに、メロウで贅沢な時間を♡

ホテルで過ごす、夏の特別な夜時間

この夏、ホテルニューオータニ（東京）の「ガーデンラウンジ」でしか味わえない、特別なナイトビュッフェを満喫してみませんか？

夜に映えるスイーツとカクテル、音楽が織りなす大人のための贅沢なひととき。幻想的な日本庭園の美しさに包まれながら、心満たされる夏夜のご褒美時間をぜひお楽しみください。