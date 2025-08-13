キンタロー。、二階堂ふみ＆カズレーザーの2ショット公開!? 「二階堂ふみはもっと綺麗だろう！」ツッコミ殺到
お笑い芸人のキンタロー。さんは8月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。話題の新婚夫婦のツーショットを披露しました。
【写真】二階堂ふみ＆カズレーザーのツーショット!?
投稿には2人の写真を1枚載せていますが、キンタロー。さん自身が一人二役する姿です。2人の特徴をよく捉えている気もします。また2人とも赤い洋服を着用しています。
コメントでは、「二階堂さんの顔はもう少し縮小した方が良いかもしれぬ」「最高！」「二階堂ふみはもっと綺麗だろう！ねぷたを引き摺ってるよ」「カズレーザーは似てるー！」「どっちにもちょっとずつ似ててすごい」「どう見ても両方ともキンタローなんよ…w」「仕事が早い」「キンタローにしてはクォリティがビミョーだな」「気持ち良いくらい似てないです（笑）」など、さまざまな声が上がりました。
「カズレーザーは似てるー！」「ねぶた祭りの途中ですが….どうしても伝えたくて….」と書き出したキンタロー。さん。「二階堂ふみ様 カズレーザー様 おめでとう御座います」と、俳優の二階堂ふみさんとお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんの結婚を祝福しています。
