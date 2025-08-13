「元祖メガネっ子アイドル」のタレント時東ぁみ（37）が、13日までにブログを更新。幼い長男を迷子にさせてしまったとし、反省をつづった。

時東は「今日は反省するべき日」と書き出し、3歳の愛息を連れて今年4回目となる「アンパンマンこどもミュージアム」に出かけたことを報告するとともに、「今までにないほど人が多すぎて 角を曲がっただけで（子ども）を見失ってしまいました」とその日の出来事をつづった。

「いたはずの場所にいない…呼んでも声が届いてない…スタッフさんに迷子と伝えて もう一回戻ったら いなくなったであろう場所で『ママーーーどこーーーーーー』と叫んで待ってました 泣くこともなく焦ることもなく とにかく大声で探してくれてて 『ごめんーーー』と抱きしめました」と、子どもを見失ってから無事に再会するまでの経緯を説明。

「一瞬でも迷子にさせてしまったことにとにかく反省。大きな声でママを探せることには成長も感じたけど そんなことはさせちゃいけないなと。ほんとーーーに気をつけます」とつづった。

時東は16年10月、ビジュアル系バンドPsycho le Cemu（サイコ・ル・シェイム）のボーカルDAISHIと結婚。22年3月、第1子男児を出産した。