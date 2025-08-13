しゃけorうめ? お米も具もリアルな「解体パズルLite おにぎりパズル」発売
メガハウスは、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、シリーズ第8弾となる「解体パズルLite おにぎりパズル」を、2025年8月下旬より発売する。
「解体パズルLite おにぎりパズル」
本商品は、9個のお米パーツを正しく組み合わせるとおにぎりが完成するパズル。お米パーツをぴったり合うように組み合わせ、真ん中の隙間の部分には「しゃけ」と「うめ」から好きな具を選び、中に入れることができる。真っ白なおにぎりが出来あがったら、最後に「のりパーツ」をはめておにぎりの完成だ。
「解体パズルLite」 は、本物そっくりなリアルな造形にもこだわっているシリーズ。おにぎりの表面にはお米の粒やごはんのつやなどのリアル感がありつつ、完成したおにぎりにはかわいらしさも感じられる。
難易度:★(難易度は★1個〜3個まで)
コンビニ風おにぎりにしても
完成したおにぎりは、付属の袋に入れてシールを貼ればコンビニのおにぎり風に飾れる。インテリアとして楽しめるほか、コレクションにも最適なパズルだ。価格は1,408円。
「解体パズルLite おにぎりパズル」
本商品は、9個のお米パーツを正しく組み合わせるとおにぎりが完成するパズル。お米パーツをぴったり合うように組み合わせ、真ん中の隙間の部分には「しゃけ」と「うめ」から好きな具を選び、中に入れることができる。真っ白なおにぎりが出来あがったら、最後に「のりパーツ」をはめておにぎりの完成だ。
「解体パズルLite」 は、本物そっくりなリアルな造形にもこだわっているシリーズ。おにぎりの表面にはお米の粒やごはんのつやなどのリアル感がありつつ、完成したおにぎりにはかわいらしさも感じられる。
難易度:★(難易度は★1個〜3個まで)
コンビニ風おにぎりにしても
完成したおにぎりは、付属の袋に入れてシールを貼ればコンビニのおにぎり風に飾れる。インテリアとして楽しめるほか、コレクションにも最適なパズルだ。価格は1,408円。