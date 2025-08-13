おいしいに決まってる！ごま油×甘辛だれの『づけ刺身ときゅうり丼』切ってのせるだけ
思いのほか手軽で、おいしさは間違いなし。マグロやサーモンなど、好みの刺し身をごま油香る甘辛だれで漬けこめば、彩りも華やかな漬け丼に。
シャキシャキきゅうりの食感に、とろりとした卵黄。豪快にからめながら召し上がれ！
『づけ刺し身ときゅうりのどんぶり』のレシピ
材料（ 2 人分）
刺し身の盛り合わせ（まぐろ、鯛、サーモンなど）……150g
きゅうり……1本
温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）
卵黄……2個分
青じその葉……4枚
たくあん……適宜
〈A〉
にんにくのすりおろし……少々
しょうゆ……大さじ1
白いりごま……小さじ1
砂糖……小さじ1
ごま油……小さじ1
作り方
（1） ボールに〈A〉を混ぜ合わせ、刺し身を加えて混ぜ、10分ほどおいて味をなじませる。
（2）きゅうりは斜め薄切りにしてから、せん切りにする。青じそは軸を切り、横にせん切りにする。たくあんは細切りにする。器にご飯を盛り、きゅうり、青じそ、（1）をのせる。中央を少しくぼませて卵黄をのせ、たくあんを添える。
暑い日や忙しい日も、簡単に最高飯。今日はちょっとラクしたい……そんなときにこそ、ぜひ作ってみてくださいね。