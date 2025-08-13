おいしいに決まってる！ごま油×甘辛だれの『づけ刺身ときゅうり丼』切ってのせるだけ

思いのほか手軽で、おいしさは間違いなし。マグロやサーモンなど、好みの刺し身をごま油香る甘辛だれで漬けこめば、彩りも華やかな漬け丼に。

シャキシャキきゅうりの食感に、とろりとした卵黄。豪快にからめながら召し上がれ！

『づけ刺し身ときゅうりのどんぶり』のレシピ

材料（ 2 人分）

刺し身の盛り合わせ（まぐろ、鯛、サーモンなど）……150g

きゅうり……1本

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）

卵黄……2個分

青じその葉……4枚

たくあん……適宜

〈A〉

にんにくのすりおろし……少々

しょうゆ……大さじ1

白いりごま……小さじ1

砂糖……小さじ1

ごま油……小さじ1

作り方

（1） ボールに〈A〉を混ぜ合わせ、刺し身を加えて混ぜ、10分ほどおいて味をなじませる。

（2）きゅうりは斜め薄切りにしてから、せん切りにする。青じそは軸を切り、横にせん切りにする。たくあんは細切りにする。器にご飯を盛り、きゅうり、青じそ、（1）をのせる。中央を少しくぼませて卵黄をのせ、たくあんを添える。

暑い日や忙しい日も、簡単に最高飯。今日はちょっとラクしたい……そんなときにこそ、ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年8月17日号より）