【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

正解：かどはらえき

勝原駅は福井県大野市西勝原に位置する、JR西日本越美北線（九頭竜線）の無人駅です。

かつては越美北線の終着駅としても知られ、九頭竜峡の深い自然に囲まれた静かな場所にひっそりと佇んでいます。鉄道ファンからは秘境駅として人気です。

大野市は九頭竜川の清流が育む特産品の宝庫。とくに「九頭竜まいたけ」や、名水で育ち煮崩れしにくい「上庄里芋」が有名です。

また、名水の里ならではの手打ち越前そばも絶品です。

最近では、ご当地グルメの醤油カツ丼や、冬の味覚「でっちようかん」も注目されています。勝原駅の周辺には店舗はありませんが、大野市の中心部へ足を運べば、多彩な特産品やグルメを楽しむことができます。

駅名の由来には諸説ありますが、地形にまつわる説が有力です。

「カド」は古く「門」や「角（かど）」を意味し、山間部の入り口や川の大きな曲がり角を指します。「ハラ」は「原」、つまり開けた土地のこと。勝原駅の周辺は、九頭竜川が蛇行し両側から山が迫る地形で、わずかに開けた土地があります。この地形が古くから「カドハラ」と呼ばれ、それが駅名の由来と考えられています。

