ビックリマン史上初、47都道府県別シールの新商品「ご当地ビックリマンチョコ」発売
ロッテは、9月2日に「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」を東西エリアにて先行で2品同時発売する。
80年代後半に社会現象を巻き起こした悪魔VS天使シリーズの40周年記念商品のファイナルとなる本商品。ビックリマン史上初となる「ご当地」をテーマに、47都道府県別のビックリマンキャラクターのシールを楽しめる。“集める楽しさ”と“地域の魅力”が融合した、これまでにない新しいビックリマン体験となっている。
47都道府県をモチーフにしたキラキラシールがランダムに1枚封入されており、＜東日本編＞と＜西日本編＞各25種の計50種となっている。
(C)ロッテ/ビックリマンプロジェクト
