¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¡¡¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥óÍèÆü¡¡timelesz¾¾Åç¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¡¡¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¸¶½É¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÆüËÜ½é¤ÎÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ14Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¤Î¥È¥à¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ötimelesz¡×¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤â»²²Ã¡£ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÎÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥¹¥ê¥¶¥ê¥ó¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÆüËÜ¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï³§¤µ¤Þ¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤Ë¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³«²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ºîÃæ¤Ç¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¥Ò¥Ã¥Ý¥¯¥ê¥Õ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥¯¡×¤Ë¤â°ìÎé¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¾¾Åç¤Î¥³¡¼¥Ç¤âÀä»¿¤·¡Ö¤³¤Î³Ê¹¥¤ÇÍè¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥à¤È¾¾Åç¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡£¤½¤Î»þ¡¢¾¾Åç¤Ï¡Ö·¯¤Ï¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤ÎÀè¤âÂç¾æÉ×¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¥È¥à¤«¤é¤â¤é¤¤¡¢¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡£¾¾Åç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤ò»ý»²¤·¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥à¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦Í§¿Í¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Í§¿Í¤ÎÊâ¤ß¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÉ¾²Á¡£Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é¤ÎÍ§¿ÍÇ§Äê¤Ë¾¾Åç¤Ï´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥à¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥ó¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ñ¤«¤ì¤¿³Û±ïÆþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö°ì¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë°¦¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°¦¤òÂ¾¤ÎÊý¤Ë¤âÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï¹ø¤òÈ´¤«¤¹¤Û¤É´¶Æ°¤·¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥É¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£