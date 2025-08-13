フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１３日、日本マクドナルドが玩具付きのセットメニュー「ハッピーセット」の購入者にトレーディングカード「ポケモンカード」を配布したキャンペーンで、転売目的の大量購入や食品の廃棄があったと１２日までに明らかにし販売個数の制限などの対策を講じていたが、防ぎきれず「対応が不十分だった」と謝罪したことを報じた。

９〜１１日の３日間限定でセットの購入者に数量限定でカードを配布した。初日から客が殺到。あまりの人気に１０日にすべての店舗で配布が終了したことを番組は伝えた。

マクドナルドでは１人当たり５セットの購入制限を設け、事前にフリーマーケットアプリ「メルカリ」とも連携。注意喚起の上、規約に抵触する恐れのある出品は削除するなどと周知したが、転売自体は禁止できず、高額で取引されるケースもあった。

番組では、１２日に千葉市内でマクドナルドのハッピーセットが大量に捨てられていた現場を取材。水曜スペシャルキャスターで俳優の武田鉄矢は、食品が廃棄されている実態について、ＭＣを務める俳優の谷原章介から「どう思います？」と聞かれ「いやぁ…不愉快だなぁ」と憤慨し「見ているのも不愉快ですね」と繰り返した。さらに食品廃棄を「食べ残すのも問題なんだけど、それの向こう側ですよね」と指摘していた。

さらに谷原は「武田さん、そもそもハッピーセット知ってました？」と尋ねた。これに武田は「いや知らない」と即答し「我々古い世代なんか…買いたい商品を買っておまけを取ってあと商品捨てるなんて発想がない」などと明かし、「食べ物捨てるってことに関してほとんど犯罪でしたもん我々のころ」と憤っていた。