ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【LIVE】静岡・伊東市の田久保真紀市長 百条委員会に出頭へ 証人尋問… 【LIVE】静岡・伊東市の田久保真紀市長 百条委員会に出頭へ 証人尋問に臨むか 【LIVE】静岡・伊東市の田久保真紀市長 百条委員会に出頭へ 証人尋問に臨むか 2025年8月13日 10時11分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑を調査する伊東市議会の百条委員会は、6回目を迎えます。証人尋問に田久保市長本人が出頭するのかどうかに注目が集まります。百条委員会の様子を生配信してお伝えします。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 田久保真紀市長が百条委員会に出頭「委員会で取り上げられている情報・証言の内容があまりにも杜撰」SNSで理由つづる＝静岡・伊東市【速報】 「詐欺グループの資金洗浄事件の捜査対象者になっている」兵庫県警かたる電話で208万円詐欺被害＝静岡・熱海市 「うつぶせで倒れている人がいる」富士川河口に男性遺体 60~80代か 警察が身元確認進める＝静岡・富士市 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 床暖房, 神奈川, 射出成形機, 生花, リハビリ, 葬儀, 大船, 神事, 住宅