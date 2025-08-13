静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑を調査する伊東市議会の百条委員会は、6回目を迎えます。証人尋問に田久保市長本人が出頭するのかどうかに注目が集まります。百条委員会の様子を生配信してお伝えします。