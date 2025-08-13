【べらぼう】意次の失脚で態度を豹変…田沼派の老中・水野忠友（小松和重）の波瀾万丈な人生をたどる

田沼派の老中として活躍するも、田沼意次（渡辺謙）の失脚に巻き込まれてしまった水野忠友（小松和重）。果たして彼はどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。

今回は水野忠友について紹介したいと思います。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の予習にお役立てください。

※あわせて読みたい記事↓

大河「べらぼう」寛政の改革に抵抗！田沼意次を陰で支えた盟友・松平康福（相島一之）の生涯

旗本から大名・老中へ

田沼意次（渡辺謙）の引き立てで老中に。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

水野忠友は享保16年（1731年）2月3日、旗本・水野忠穀（ただよし）と後香気院（杉田氏）の長男として誕生します。

幼名は卯之助（うのすけ）、元服して通称を惣兵衛（そうべゑ）と名乗りました。

水野家は元々信州松本藩七万石の家柄でしたが、従兄に当たる水野忠恒（ただつね）が江戸城内で刃傷沙汰に及んだことから改易されてしまいます。

父の水野忠穀が信州佐久郡に七千石を与えられ、辛うじて家名を保っていた状態でした。

やがて父が世を去ると12歳で家督を継ぎ、小姓として徳川家治（眞島秀和）に仕えます。

その後は小姓組番頭格・御側衆を経て若年寄に抜擢され、明和5年（1768年）には三河大浜六千石を加増。合わせて一万三千石の大名として復帰を果たしました。

後に駿河沼津藩二万石へ転封、さらに二度の加増を重ねて最終的には三万石へと成長します。

これも意次の引き立てあればこそで、幕政においては意次が推進する重商主義政策を支持し続けました。

そして側用人・勝手掛老中格・老中にまで昇進します。

失脚するも、幕政に復帰

失脚する忠友（イメージ）

しかし天明6年（1786年）に意次が失脚し、田沼派に対する風当たりが強まると、忠友は態度を豹変させました。

男児のいなかった忠友は意次の四男を養子に迎え、水野忠徳（ただのり）と改名。後継者に指名しています。

それが意次の失脚に伴い、とばっちりを受けまいと慌てて忠徳を廃嫡（後継者から外すこと）しました。

※後に水野忠徳は田沼家に戻り、田沼意正（おきまさ）と改名します。

代わりに分家から水野忠成（ただなり。岡野知暁の次男）を養子に迎えますが、今さら田沼派のレッテルは剥がせません。

天明の打ち壊しをキッカケに失脚。松平定信（井上祐貴）より引導を渡され、老中を免じられてしまったのでした。

永らく不遇をかこったものの、定信の失脚後にほとぼりが冷めると西ノ丸付老中として幕政に復帰します。

在職中の享和2年（1802年）9月19日に72歳で世を去りました。

墓所は伝通院および乗運寺、戒名は脩徳院譲譽興仁懿翁大居士（しゅうとくいん じょうよこうじんいおうだいこじ）。水野の家督は養子の水野忠成が継承します。

終わりに

小松和重演じる水野忠友。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

今回は田沼派の老中・水野忠友について、その生涯をたどってきました。

旗本に没落するも大名に復帰、老中にまで上り詰めるも寛政の改革で失脚、そしてまた老中に……。

劇中では存在感も今ひとつですが、なかなかアップダウンの激しい波瀾万丈な人生でした。

これからも幕政を支え続ける一人として、見守り続けていきましょう！

※参考文献：

福留真紀『名門水野家の復活 御曹司と婿養子が紡いだ100年』新潮新書、2018年3月