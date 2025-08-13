ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > パルクール男子フリー、塩幡睦大が優勝 成都ワールドゲームズ パルクール男子フリー、塩幡睦大が優勝 成都ワールドゲームズ パルクール男子フリー、塩幡睦大が優勝 成都ワールドゲームズ 2025年8月13日 10時28分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、男子フリースタイル決勝を終え、優勝を喜ぶ塩幡睦大。（成都＝新華社記者／李嘉南） 【新華社成都8月13日】ワールドゲームズ成都大会は12日、体操の新種目パルクールの男子フリースタイル決勝が行われ、日本の塩幡睦大が優勝した。１２日、男子フリースタイル決勝に臨む塩幡睦大。（成都＝新華社記者／李嘉南）１２日、男子フリースタイル決勝に臨むヒッツ・イロアン（フランス）。２位に入った。（成都＝新華社記者／李嘉南）１２日、男子フリースタイル決勝に臨むルドルフ・シア（米国）。３位に入った。（成都＝新華社記者／李嘉南）１２日、男子フリースタイル決勝に臨む塩幡睦大。（成都＝新華社記者／李嘉南）１２日、男子フリースタイル決勝に臨むヒッツ・イロアン（フランス）。２位に入った。（成都＝新華社記者／李嘉南） リンクをコピーする みんなの感想は？