１２日、男子フリースタイル決勝を終え、優勝を喜ぶ塩幡睦大。（成都＝新華社記者／李嘉南）

　【新華社成都8月13日】ワールドゲームズ成都大会は12日、体操の新種目パルクールの男子フリースタイル決勝が行われ、日本の塩幡睦大が優勝した。

１２日、男子フリースタイル決勝に臨む塩幡睦大。（成都＝新華社記者／李嘉南）
１２日、男子フリースタイル決勝に臨むヒッツ・イロアン（フランス）。２位に入った。（成都＝新華社記者／李嘉南）
１２日、男子フリースタイル決勝に臨むルドルフ・シア（米国）。３位に入った。（成都＝新華社記者／李嘉南）
