気象庁によると、霧島連山の新燃岳で１３日午前１時に発生した噴火が、午前９時現在も継続し、連続噴火となっています。この連続噴火で、噴煙は最高で火口から５００ｍの高さまで上がりました。少量の噴煙が北西に流れています。

新燃岳降灰予報（定時）

新燃岳は、噴火警戒レベル３の「入山規制」が継続中で、気象庁は火口からおおむね２キロの範囲で火砕流に、おおむね３キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。

新燃岳で噴火が発生した場合には、１３日９時から１２時までは火口から北方向、１３日２１時から２４時までは火口から北西方向に降灰が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１３日０９時から１２時まで 北 ４０ｋｍ ２ｋｍ ▼１３日１２時から１５時まで 北 ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼１３日１５時から１８時まで 北 ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼１３日１８時から２１時まで 北 ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼１３日２１時から２４時まで 北西 ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼１４日００時から０３時まで 北 ２０ｋｍ ２ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

▼宮崎県 ：小林市、えびの市、高原町、都城市

▼鹿児島県：霧島市、湧水町、伊佐市

▼熊本県 ：人吉市、錦町、多良木町、相良村、あさぎり町

・