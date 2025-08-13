Ž¢ÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¤Ž£¤Ï´í¸±¿®¹æ¡£¿Í¤òÆ°¤«¤¹6¤Ä¤Î¥³¥Ä
Áê¼ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤äÅÁ¤¨Êý¤òÁª¤Ù¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡×ÏÃ¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§zon¡¿PIXTA¡Ë
¾å»Ê¤Ë´ë²è¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡½¡½¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤¢¤ì¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤·Êý¡Ù¡Ê²£»³¿®¹°Ãø¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Î¤Ù200¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾å¼ê¤ËÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤è¤ê¤â¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤ë¤«¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤É¤ì¤À¤±ÏÀÍý¤¬Àµ¤·¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Äó°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡×¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÂçÈ¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ½Ò¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¤À¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬»ëÅÀ¡×¤«¤é¡ÖÁê¼ê»ëÅÀ¡×¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ç¿´¤¬Æ°¤¯¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤äÅÁ¤¨Êý¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡×ÏÃ¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¾¦ÃÌ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡×¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤¬¡Ö¤¿¤À¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤â¤·¤â¸å¼Ô¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤è¤ê±ß³ê¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤ÇÃø¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬»ëÅÀ¡×¤«¤é¡ÖÁê¼ê»ëÅÀ¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î6¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
Âè1¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ï¡ÖÁêÀ¡×¤¬¤¢¤ë
Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ï¡ÖÁêÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤·¤«¤ËÏÀÍýÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä»ö¼Â¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·Á¼°¤äÎéµ·¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÃ¤·Êý¤òË¾¤à¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ëÏÃ¤·Êý¤ò¹¥¤à¿Í¤À¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÏÀÍýÅª¤ÊÏÃ¤·Êý¤Î¤Û¤¦¤¬ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤äº¬µò¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¹¤ó¤Ê¤êÊ¢Íî¤Á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ¬¤¬º®Íð¤·¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º»¿À®¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¡Ê31¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
»ö¼Â¡¢Ãø¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤â¡¢È¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯»ä¤â¤½¤Á¤éÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ³Ê¤ÎÏÄ¤ß¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍåÎó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡È¤¤¤ë¡É¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãø¼Ô¤Ï¤³¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£Áê¼ê¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£¡Ê32¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¸ÀÍÕ¤ò°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤
Âè2¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡ÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë
¤É¤ì¤À¤±À¿¼Â¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¡¢¿¿·õ¤Ë¤³¤È¤Ð¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤¿¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»Å»ö¤Ç¤âÎø°¦¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡×¤È¤½¤ÎÀè¤Î·Ê¿§¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤È¤Ð¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ÀèÆü¡¢¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¿·Ç¤¤ÎÉôÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÉôÄ¹¤ÏÇ®¿´¤ËÉô²¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÄê´üÅª¤ËÉô²¼¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¡×
¤È·Ð±Ä¼Ô¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£ÉôÄ¹¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÉÑÈË¤ËÉô²¼¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··èÄêÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê37¡Á38¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
ÏÃ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÅÁ¤¨½ª¤¨¤¿¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤¯¤é´°àú¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¼¡¤Ë¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê39¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Áê¼ê¤Ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹3¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
Âè3¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡·¹Ä°¤À¤±¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·¹Ä°¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
·¹Ä°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì»öÂÖ¤¬ÌÜÅª²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÊËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë·¹Ä°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð·¹Ä°¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¼«¤éÁª¤ó¤ÇÆ°¤¯¡×¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î3ÅÀ¤À¡£
¡ ¼¨º¶¤¹¤ë
¢ ½õ¸À¤¹¤ë
£ Äó°Æ¤¹¤ë
¡Ê62¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤º¡Ö¡¼¨º¶¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹¼êË¡¡£Éô²¼¤Ë¡ÖÂ¾Éô½ð¤ÎM¤µ¤ó¡¢¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Ò¥ó¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤ï¤±¤À¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»öÎã¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤ì¤È¤Ê¤¯µ¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Î¡Ö¢½õ¸À¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¼êË¡¡£Éô²¼¤Ë¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Êµ¿Ìä·Á¤äÄó°Æ·Á¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÇ¸å¤Î¡Ö£Äó°Æ¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢½õ¸À¤è¤ê¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¼êÃÊ¡£Éô²¼¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¤´Äó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂè°ìÊâ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¡£
Âè4¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡ÏÃ¤·Êý¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤ËÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£ÂÐ¾Ý¤¬¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤äÉô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¡ÖÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÌäÂê¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Àµ¤·¤¯Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê69¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÉô²°¤Î³¨¤ò1Ê¬´Ö¤À¤±¸«¤»¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ë°Ø»Ò¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿ËÜ¤Ï²¿¿§¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Àµ³Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯Ç§ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÏÃ¤Î°ìÉô¤À¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡ÖÁá¤È¤Á¤ê¡×¤ä¡Ö·è¤á¤Ä¤±¡×¤ò¤µ¤ì¡¢¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¡ÖÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
´°àú¤ò¤á¤¶¤¹¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÍ¾ÎÏ¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£»þ¤Ë¤Ï³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£ÏÃ¤·Êý¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê84¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
µ÷Î¥´¶¤Ç¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤ë
Âè5¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡¡ÖÃ¯¤¬¸À¤¦¤«¡©¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡ÖÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤È¤Ð¤Î½Å¤ß¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¡Á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤â¡Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤³¤È¤Ð¤Ë½Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈF²ÝÄ¹¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÆ°¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤È¿È¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¾Éô½ð¤Î²ÝÄ¹¤«¤é¡¢
¡ÖF²ÝÄ¹¡¢¤±¤Ã¤³¤¦º¤¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢F²ÝÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤â¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡©¡×
¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤¼¤«ÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óF²ÝÄ¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢»×¤ï¤ºÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ê90¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
Æ±¤¸»ØÅ¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Öµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡×¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡È´Å¤¨¡É¤ä¡ÈÎÏ´Ø·¸¡É¤¬º®¤¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£Ãø¼Ô¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤äÀèÇÚ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Æ¤ä·»Äï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È´·¤ì¡É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤É¤ì¤À¤±Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¶á¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÂè»°¼Ô¤Î°ì¸À¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿´¤Î±ü¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°»É¤µ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¡Ê92¡Á93¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ä¿ÊÎÏ
Âè6¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡´Ä¶¡¦¶õµ¤¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë
¤É¤ì¤À¤±¾å¼ê¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤³¤Á¤é¤ÎË¾¤à¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£Íý²ò¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¸þ¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê109¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¼ÒÆâ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÏ¢Íí¤Ï¥á¡¼¥ë¤È¸ýÆ¬¤Ç½½Ê¬¡×¤À¤È´è¤Ê¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼Ò°÷¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤½¤Î¼Ò°÷¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¬¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°¿¦¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Á°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ»È¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©
Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡È¶õµ¤¡É¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÄñ¹³´¶¤Ï¼«Á³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ê112¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¡ÖÀâÆÀ¡×¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö´Ä¶¡×¤ä¾ì¤Î¡Ö¶õµ¤¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ê°õÆî ÆØ»Ë ¡§ ºî²È¡¢½ñÉ¾²È¡Ë