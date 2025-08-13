¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û·òÂç¹âºê¤Î158Á±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤¬¥×¥í»ÖË¾É½ÌÀ¡Ö1ËÜ¤Ç¡×¡¡º¸ÉªTJ¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤Îº´Æ£Î¶·î¤â
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¡2²óÀï¡¡·òÂç¹âºê 3¡½6 µþÅÔ¹ñºÝ¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾å½é¤Î¡ÖÁ°Ç¯½Õ²Æ²¦¼Ô¤Î²Æ½éÀïÂÐ·è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤Ç¡¢24Ç¯ÁªÈ´²¦¼Ô¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÏÆ±Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤Ë3¡½6¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿4ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Î¹Ã»Ò±àºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò2ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¥×¥í1ËÜ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥×¥í»ÖË¾¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¸µ¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¾µå¤Ï½ª»Ï150¥¥íÂæ¤ò·×Â¬¡£2¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¦»³¸ýºùÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿5µåÌÜ¤Ë155¥¥í¡¢8²ó¤ÎÈø³ÑÎ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î½éµå¤Ë¤â155¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£2°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ³À¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤ÇºÇÂ®158¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·òÂç¹âºê¤ÏÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î²¼½Å¸¿µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½é²ó¤Ë2¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤éË½Åê¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢5ÈÖ¡¦¾®ËÙ¹°À²¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3¡½2¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢4²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£²¼½Å¤¬3²ó2»à¤«¤éÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀ¤ò¼º¤¤3¡½4¤ÈºÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤·¤¿3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬5¡¢6²ó¤ÈÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºò½ÕÁªÈ´¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤â»î¹ç¸å¡¢¥×¥í»ÖË¾¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÀÐ³À¤È°ì½ï¤ÎµåÃÄ¤Ë¡¢°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«2¿Í¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£