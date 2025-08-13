フジテレビの酒主義久アナウンサー（38）が13日、同局の情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。マクドナルドの「ハッピーセット」ポケモンカードキャンペーンをめぐる騒動について言及した。

マクドナルドは11日に公式サイトで「ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応について」と題した声明を発表。「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております」と報告していた。

番組では、千葉市の歩道橋の下に、マクドナルドのハッピーセットのポテトなどが大量に廃棄されている様子や、1人の客が20セットを複数回にわたって購入している映像を放送した。

MCの谷原章介が「捨てられているのを見たら、子供が“あっこういうことしてもいいんだ”と思ってほしくないよね」と言うと、同局の宮澤智アナウンサーは「本当に思ってほしくないですね。食べ物を大事にするっていうのは守ってほしいですよね」と話した。これに酒主アナも「欲しいものが手に入れば捨ててもいいんだっていうような、安易な考えが出てしまうのがちょっと怖いなと思います」と同調していた。