名作絵本『スイミー』と伝統工芸「甲州印伝」が初コラボ！絵本の世界を表現したグッズを販売中
絵本作家レオ・レオニの『スイミー』と、日本の伝統的な革工芸「甲州印伝」が初のコラボレーションを実施！小さな魚たちとスイミーが織りなす絵本の世界を2色の漆で表現したグッズが、渋谷ヒカリエ内で開催中の「レオ・レオーニの絵本づくり展」や印傳屋直営店、公式オンラインショップで販売中だ。「印伝」とは、鹿革に漆などで模様を施した革工芸品で、今回のコラボ商品は、小銭入れ、がま口、束入(長財布)、名刺入れ、パスケース、ポーチ、ミラーの計7種類。小さな赤い魚たちと黒いスイミーの世界観が詰まったコラボグッズをチェックしてみよう。
【写真】艶やかで立体感のある漆で表現されたスイミーたちのコラボグッズをチェック
『スイミー』は、世界中で翻訳され、愛され続けるレオ・レオニの代表作。小学校の教科書でも採用されており、日本でもロングセラーとなっている。そんな『スイミー』が今回コラボしたのは400年の歴史を持つ伝統革工芸「甲州印伝」。赤い魚影と黒いスイミーによる水彩の世界観を、受け継がれてきた印伝の技でいきいきと表現した。
「絵本作品 F小銭入02 [Greige×Swimmy]」(3850円)は、小銭や小物入れなどさまざまな用途で活躍。洋服のちょっとしたポケットにも、薄くて小さなバッグにも収まりやすいサイズ感で、携帯するのにぴったりだ。
「絵本作品 85H小銭入 [Greige×Swimmy]」(4620円)は、横長で大きく開く仕様のがま口タイプの小銭入れ。コンパクトながら、小銭も取り出しやすく使い勝手のいい小銭入れだ。口金のリングにはストラップや根付も取り付けることができる。
厚みを抑えた「絵本作品 束入L [Greige×Swimmy]」(1万1550円)は、すっきりと持ち歩きたい人におすすめの長財布。札入れ部分にはストラップ留めが施されているほか、外側ポケットにはカードやレシートも十分に入れることができる。
「絵本作品 名刺入 [Greige×Swimmy]」(1万780円)は約30枚程度の名刺を収納できる名刺入れ。サブポケットが2つついており、ちょっとしたカードの整理にも最適だ。鹿革は型崩れしにくいため、長く愛用していきたい人にもおすすめ。
「絵本作品 パス入F [Greige×Swimmy]」(6160円)は、表面にも裏面にも収納可能なパスケース。角の穴にチェーンを通してバッグハンドルにつけたり、ストラップ紐をつけてIDケースとして使ったりなど、ファッションや生活に合わせて自在に使えるのがポイントだ。
何かと便利な小型ポーチの「絵本作品 9ポーチ [Greige×Swimmy]」(9240円)はラウンドファスナー式。手のひらに収まるコンパクトサイズで、コスメやアクセサリー、ちょっとした小物の収納などに使え、活躍してくれること間違いなし。
「絵本作品 角ミラー [Greige×Swimmy]」(4950円)は拡大鏡と等倍鏡の2つを備えたコンパクトミラー。バッグのポケットやポーチにも収まるサイズ感で使い勝手がよく、大事な人へのプレゼントにしても喜ばれそう。
『スイミー』と甲州印伝のコラボ商品は、2025年8月27日(水)まで渋谷ヒカリエ9階のヒカリエホールで行われている「レオ・レオーニの絵本づくり展」併設のミュージアムショップにて販売。企画展終了後も、印傳屋直営店と公式オンラインショップでは引き続き購入可能だ。
名作絵本『スイミー』のコラボグッズ、ぜひチェックしてみて！
※記載されている内容は、変更となる可能性があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
