群馬FW小野関虎之介が地域リーグに期限付き移籍「自分にとって、クラブにとってプラスになるよう全力で頑張ります」
ザスパ群馬は13日、FW小野関虎之介が福山シティFC(中国リーグ)に期限付き移籍することを発表した。
小野関はクラブを通じ、「この度福山シティFCに期限付き移籍をする事になりました。この決断が自分にとって、そしてクラブにとってプラスになるよう全力で頑張ります。そして群馬のサポーターの方々へ、いつも熱い応援本当にありがとうございます。自分がピッチに立った時の歓声や声援はとても心が震えました。嬉しい時、苦しい時、いつも共に闘ってきました。そんな群馬の方々へもっとプレーで恩返しがしたかったです。ですが、必ず将来この群馬でもっと活躍し恩返しをする事を約束します。その為に福山シティFCで頑張ってきます。少しでも気にかけてくださったら嬉しいです!」とコメントしている。
