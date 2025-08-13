全13種! サンスター文具、「PostPet」の文具雑貨シリーズを発売!
SMNがマスターライセンスを保有するキャラクター「PostPet」の文具・雑貨がサンスター文具より発売される。
サンスター文具より発売される「PostPet」文具雑貨シリーズは、メモ帳やシール、キーホルダーなど全13種の「PostPet」を日常で感じることができる多種多様なグッズが展開される。
「PostPet」 文具雑貨シリーズのアイテム(全13種)は、メモA6・CD-ROM風メモ・ダイカットミニレターセット・フレークシール・ダイカットクリアファイル5P・ボールペン・ラメ入りアクリルキーホルダー・ケーブルホルダー・ダイカットマウスパッド・クリアミニポーチ・ぬいぐるみ巾着・ぬいぐるみキーホルダー・ヘアバンド。
希望小売価格は、 495円〜2,200円。
メモA6 全2柄 各495円
フレークシール 全2柄 各550円/ ダイカットクリアファイル 5P 全2柄 各550円
ボールペン 全2柄 各495円/ ラメ入アクリルキーホルダー 全2柄 各748円
発売記念としてモモちゃんが「さんすたーぶんぐのおみせ」に来店することが決定した。
日程は、8月30日。場所は、「バンダイナムコ CrossStore東京」内「さんすたーぶんぐのおみせ サンシャインシティ池袋店」。
イベントの詳細は「さんすたーぶんぐのおみせ」公式Xにて確認すること。
