１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円８０銭前後と前日の午後５時時点に比べ４５銭程度のドル安・円高となっている。



１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８４銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想ほど加速せず、９月利下げ観測が強まったことから一時１４７円５８銭まで軟化した。



ベッセント米財務長官が１２日に「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は９月の次回会合で０．５％の利下げを検討するべき」との考えを示したこともあり、この日の東京市場もドル売り・円買いが先行した。日経平均株価が続伸して始まったことを手掛かりに１４７円８９銭まで下げ渋る場面もあったが、ドル買い・円売りは続かず１４７円７０銭台に押し戻された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００６０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円６３銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS