第5子出産の辻希美、退院報告 夫・杉浦太陽＆次女との3ショットに「辻ちゃんビジュ変わらないの凄い」「幸せ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの辻希美が8月12日、自身のInstagramを更新。第5子出産後の退院報告と夫でタレントの杉浦太陽と次女との3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「産後とは思えない」と話題の退院3ショット
辻は「無事退院しました。今回の出産は本当に最高に幸せなお産で」と第5子出産後の退院を報告。「それは素敵な産院に出会う事が出来、素敵なお産をさせてくれた先生や助産師さんのお陰でした」と感謝の気持ちを綴った。
公開された写真には、白いドレスを着た新生児を抱く夫の杉浦と辻の3人が写っており、家族の幸せな瞬間が切り取られている。辻は白いトップスを着用し、杉浦も白いシャツ姿で統一感のあるコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「家族7人素敵」「幸せ溢れてる」といった声や、辻の変わらぬビジュアルに「産後とは思えないくらい美しい」「辻ちゃんビジュ変わらないの凄い」「可愛すぎる」「まるで新婚夫婦のよう」といった驚きの声も寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告している。（modelpress編集部）
◆辻希美、第5子出産後の退院を報告
