「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、オーバル<7727.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１３日の東京市場で、オーバルは続伸し新値追い。８日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算と、自社株取得枠の設定が好感されているようだ。



第１四半期の営業利益は前年同期比２．８倍の５億８９００万円となり、通期計画の１４億５０００万円に対する進捗率は４０．６％となった。知的財産のライセンスの対価である契約一時金の収受の売上高の計上があり、利益面に寄与した。



また、２２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の９．８２％）、８億円を上限とする自社株取得枠を設定。資本効率の改善及び株式数削減を通じた１株当たり株式価値の向上を図るためで、取得期間は８月１８日から来年８月１７日までとなっている。



出所：MINKABU PRESS