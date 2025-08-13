◆米大リーグ レッズ６―１フィリーズ（１２日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１２日（日本時間１３日）、敵地・レッズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４打数無安打に終わって本塁打は出ず、２試合連発となる４３号は出なかった。ドジャース・大谷翔平投手（３１）と並んでリーグトップの４２本で足踏み。チームもレッズに１―６で完敗して連勝が「４」でストップした。

シュワバーは８月、ここまで１１試合に出場して５本塁打。前日１０日（同１１日）の敵地・レンジャーズ戦で３試合ぶりの本塁打となる４２号を放ち、一時的に大谷を上回ったが、その後大谷が３戦連発となる４２号を放ち、並ばれていた。大谷は、日本時間午前１０時３８分開始予定の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン入り。３試合連続本塁打を放っており、今季２度目の４戦連発でリーグ単独トップに浮上する４３号が出るか注目だ。

２２年には４６本塁打を放って本塁打王に輝いたシュワバー。大谷は２３年にエンゼルスで４４本、２４年にドジャースで５４本塁打を放ち、２年連続本塁打王に輝いている。リーグ３位で３６本塁打のスアレスはダイヤモンドバックスからア・リーグのマリナーズに移籍して本塁打王争いから離脱。続く４位のソト（メッツ）は２８本とあって、ナ・リーグ本塁打王争いはシュワバーと大谷の一騎打ちとなっている。レギュラーシーズンは残り約１か月半だが、２人の争いはデットヒートしている。