¡Ú¤¤ç¤¦¤Î1¥·¡¼¥ó¡Û»àµå¡õ»Íµå¤Ê¤É¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤¿¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤¬Ž¥Ž¥Ž¥
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡¼0ÃæÆü¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀÁª¼ê¤ò2ÎÝ¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢»àµå¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤¹¤«¤µ¤º¡¢¥µ¡¼¥É¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¶¯¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¿¹ÅÄÅê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¸å¤í¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¿¹ÅÄÅê¼ê¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÁª¼ê¤ä´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤â¤·¤Æ¸«¤»¤¿¿¹ÅÄÅê¼ê¡£9Ï¢Àï¤ÇÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤·¤¿¡£