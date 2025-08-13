´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°¡¢Íèµ¨¤è¤ê2Éô¤¬¡Ö17¥Á¡¼¥àÀ©¡×¤Ë¡£·³ÉþÌ³Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ·Á¼°¤â¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¢ª½Ð¾ìÆ±°Õ¡×¤ËÊÑ¹¹
´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï8·î11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¿·ÌçÏ©¡Ê¥·¥ó¥à¥ó¥í¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼²ñ´Û¤Ç2025Ç¯ÅÙÂè4¼¡Íý»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶â³¤¡Ê¥¥á¡Ë¡¦Î¶¿Î¡Ê¥è¥ó¥¤¥ó¡ËFC¡¦Ô³½£¡Ê¥Ñ¥¸¥å¡Ë¤ÎK¥ê¡¼¥°²ñ°÷²ÃÆþ¾µÇ§¡¢¤Þ¤¿·³ÉþÌ³Áª¼ê¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à°ÜÀÒ·Á¼°¤ò¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡×¤«¤é¡Ö½Ð¾ìÆ±°Õ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°Æ·ï¤ò¿³µÄ¡¦µÄ·è¤·¤¿¡£¶â³¤¡¦Î¶¿Î¡¦Ô³½£¤ÎK¥ê¡¼¥°²ñ°÷²ÃÆþ¾µÇ§
¶â³¤FC 2008¡¢Î¶¿ÎFC¡¢Ô³½£»ÔÌ±¥µ¥Ã¥«¡¼ÃÄ¤ÎK¥ê¡¼¥°²ñ°÷²ÃÆþ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¶â³¤FC 2008¤Ïº£µ¨K3¥ê¡¼¥°¤Ç3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶¯¹ë¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨K3¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¤Ï8677¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢K3¥ê¡¼¥°Ã±°ì»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂ¿´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ïº£Ç¯1·î¤ËºâÃÄË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢K¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£6·î¤Î²ñ°÷²ÃÆþ¿½ÀÁ»þ¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñµÄ°÷Á´°÷¤¬K¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½ðÌ¾¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥×¥í²½¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶â³¤FC 2008¤Î²ÃÆþ¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢2011Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËFC°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÆîÉôÃÏ°è¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¿·¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
Î¶¿Î»Ô¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¥ë»ÔÄ¹¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÀßÎ©¤òÀë¸À¤·¡¢4·î¤Ë»ÔµÄ²ñ¤¬¥×¥í¥µ¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î»Ù±ç¾òÎã¤òÀ©Äê¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢K¥ê¡¼¥°Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³Îò¤ò»ý¤Ä¥Á¥§¡¦¥æ¥ó¥®¥ç¥à»á¤ò´ÆÆÄ¡¢¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¤¡¦¥É¥ó¥°¥Ã»á¤ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¡£
Î¶¿Î¤Ï2001Ç¯ÀßÎ©¤ÎÎ¶¿Î»Ô¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢»öÌ³¶É¤ÈÀ¤ÂåÊÌ¥æ¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¡£ËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ëÎ¶¿Î¥ß¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î»ÜÀß¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ô³½£»ÔÌ±¥µ¥Ã¥«¡¼ÃÄ¤Ï2012Ç¯¤«¤éK3¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¡£¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀìÍÑ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤À¤Ã¤¿Ô³½£NFC¤ò¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ô³½£NFC¤ÏÅ·Á³¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É6ÌÌ¡¢¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É1ÌÌ¡¢½ÉÇñÅï75¼¼¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤ò´°È÷¡£¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥æ¡¼¥¹°éÀ®¤ä³°Éô¤Ø¤ÎÂß½Ð¤Ë¤è¤ë¼ý±×»ö¶È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Ô³½£»ÔÌ±¥µ¥Ã¥«¡¼ÃÄ¤Î²ñ°÷²ÃÆþ¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿µþµ¦¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡ËËÌÉô·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢K¥ê¡¼¥°³èÀ²½¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤È¤¤¿¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢ÌÁ»öÌ³¶É¤Ïº£²ó¤ÎÍý»ö²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢¢¤»ö¶È·×²è½ñ¡¢¢¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¢¤ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î°Õ»Ö¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î´Ø¿´ÅÙ¡¢¢¤¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¶¥ÁèÎÏ¡¢¢¤¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¡¢¢¤»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ê¤É¡¢6Ê¬Ìî¤Ë41¤ÎºÙÉô¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿²ñ°÷²ÃÆþÅ¬ÀµÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÍý»ö²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
3¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Å¬ÀµÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Íý»ö²ñ¤Ï¢¤¶â³¤¡¦Î¶¿Î¡¦Ô³½£¤¹¤Ù¤Æ¿Í¸ý50Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡¢¢¤¼«¼£ÂÎ¤ÎÇ¯´ÖÍ½»»µ¬ÌÏ¤¬2¡Á3Ãû¥¦¥©¥ó¤ÇºâÀ¯°ÂÄêÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¡¢¢¤¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¢¤»ö¶È·×²è½ñ¤Î´°À®ÅÙ¤ÈÂÅÅöÀ¤¬½½Ê¬¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢3¥¯¥é¥Ö¤È¤â¤ËK¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
3¥¯¥é¥Ö¤ÎK¥ê¡¼¥°²ñ°÷²ÃÆþ¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄê´üÁí²ñ¤ÇºÇ½ª¾µÇ§¼êÂ³¤¤òÆ§¤à¡£3¥¯¥é¥Ö¤¹¤Ù¤Æ²ñ°÷²ÃÆþ¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎK¥ê¡¼¥°2¤Ï·×17¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·³ÉþÌ³Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ·Á¼°ÊÑ¹¹
Áª¼ê¤¬·³ÉþÌ³¤Î¤¿¤á¶âÀô¾°Éð¡Ê¥¥à¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥à¡Ë¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëºÝ¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ·Á¼°¤ò¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡×¤«¤é¡Ö·³ÉþÌ³Áª¼ê½Ð¾ìÆ±°Õ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢FIFA¤Îµ¬Äê¤Ç1¥¯¥é¥Ö¤¬Âß¤·½Ð¤·¡¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Ç¤¤ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÁª¼ê¿ô¡ÊºÇÂç6¿Í¡Ë¤Ë·³ÉþÌ³Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤À¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè¤Î¡Ö·³Áª¼êÉ¸½à´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ·ÀÌó½ñ¡×¤â¡¢¡Ö·³ÉþÌ³Áª¼ê½Ð¾ìÆ±°Õ½ñ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
