フェイエノールト、渡辺剛が移籍後初得点もCL予選敗退でELへ…川村ら所属のザルツブルクも敗退 鈴木所属のコペンハーゲンはプレーオフ進出
チャンピオンズリーグ（CL）予選・3回戦のセカンドレグ10試合が12日に行われた。
今シーズンのCLは9月16日にリーグフェーズが開幕予定となっており、現時点では本大会に出場する29チームが確定済み。現在は残り7枠を争う予選が行われており、2回戦以降は国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』と2つのフェーズに分かれて実施されている。なお、CL予選・3回戦の勝者はCL予選・プレーオフに進出し、『チャンピオンズパス』の敗者はヨーロッパリーグ（EL）予選・プレーオフに、『リーグパス』の敗者はヨーロッパリーグ本戦に出場することとなる。
FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールト（オランダ）はファーストレグを2−1と先勝し、アウェイでフェネルバフチェ（トルコ）とのセカンドレグを戦った。試合は、41分に渡辺が移籍後初となる得点でフェイエノールトが先制したものの、83分までに4失点。89分には渡辺にこの試合2つ目となる得点が生まれたが、その後も再び失点したフェイエノールトは、2戦合計スコア4−6と逆転されて敗退し、EL本戦に回ることが決まった。
MF川村拓夢、FW北野颯太、DFチェイス・アンリが所属するザルツブルク（オーストリア）は、アウェイでクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦。ザルツブルクは18分、42分と立て続けに得点し、合計スコアを2−1と逆転して前半を終えた。しかし、ザルツブルクは後半にクラブ・ブルッヘに3得点を許し、2戦合計スコア2−3で敗退が決まった。ザルツブルクもEL本戦に出場することとなった。
DF鈴木淳之介所属のコペンハーゲン（デンマーク）は、マルメ（スウェーデン）と対戦した。ファーストレグをスコアレスドローで終えた両チームによる試合は、31分にコペンハーゲンが先制。その後もコペンハーゲンは得点を重ね、合計5−0でCL予選・プレーオフ進出を決めた。
CL予選・3回戦のセカンドレグ10試合の結果は以下の通り。
3回戦ファーストレグの結果
【チャンピオンズパス】
コペンハーゲン（デンマーク） 5−0（2戦合計5−0） マルメ（スウェーデン）
パフォス（キプロス） 2−0（2戦合計3−0） ディナモ・キーウ（ウクライナ）
カラバフ（アゼルバイジャン） 5−1（2戦合計6−1） シュケンディヤ（マケドニア）
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 1−0（2戦合計1−1／PK戦3−4） カイラト（カザフスタン）
フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー） 3−0（2戦合計3−0） ルドゴレツ（ブルガリア）
ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア） 1−1（2戦合計4−2） レフ・ポズナン（ポーランド）
【リーグパス】
ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ） 2−1（2戦合計2−4） レンジャーズ（スコットランド）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー） 3−2（2戦合計4−2） ザルツブルク（オーストリア）
フェネルバフチェ（トルコ） 5−2（2戦合計6−4） フェイエノールト（オランダ）
ベンフィカ（ポルトガル） 2−0（2戦合計4−0） ニース（フランス）
