無印良品、「もち入り 栗トラ焼き」回収を発表

　無印良品を展開する良品計画は13日、「もち入り 栗トラ焼き」の一部商品の回収を発表した。

【画像】回収となった無印良品「もち入り 栗トラ焼き」

　発表で回収理由について「使用している原料の一部に異物が混入していた可能性が判明したため」と説明。販売期間が2025年8月6日から8月11日までのものが対象となる。

　同社は「現在までに健康被害の報告はございません」とも説明。「お客さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますことを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

　商品購入者に「お召し上がりにならず、最寄りの無印良品店舗までお持ちいただくか、下記フリーダイヤルまでご連絡くださいますよう、お願いいたします。商品代金をご返金させていただきます」と呼びかけ、連絡先を明記。「お客さまの安全確保のため、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。

■回収対象商品
商品名：もち入り 栗トラ焼き
規格：4個入り
JAN ：4550584424397
対象賞味期限：2025年9月22日、2025年9月26日
販売個数：約3000個
販売期間：2025年8月6日〜8月11日
価格：450円（税込）
販売店舗：全国の無印良品店舗

■対応窓口について
該当する賞味期限の「もち入り 栗トラ焼き」購入者は、以下のいずれかの方法で対応。

・店舗への持ち込み

・連絡先
（株）良品計画　お客様相談室
フリーダイヤル（無料）：　0120-64-0858
受付時間　：　9:30〜17:00（日曜を除く）
※連絡のあった名前、住所、電話番号等の個人情報は、本件の目的以外には使用しない。