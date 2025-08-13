8月1日に発表された米雇用統計の結果を受け、FRBによる「早期利下げ再開」見込みが浮上したドル円相場。しかし、CPIやPPIなど、今週相次いで発表される米経済指標の結果によっては、その見方が変化する可能性がありそうです。マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏が、その理由と今週の予想される市場展開について解説します。

8月12日〜18日の「FX投資戦略」ポイント

＜ポイント＞

・「雇用統計ショック」で約3円も米ドル急落となった動きは、先週は一服。

・早期利下げ再開を織り込み急低下した米金利が、小反発に転じたことが影響した可能性。「雇用統計ショック」で急落した米国株が、早々に反発に転じた影響もありそう。

・今週は注目度の高い米経済指標発表が目白押しで、早期利下げ再開との見方への影響に注目。また株価の動向にも注目。今週の米ドル／円予想レンジは「145〜150円」。

「雇用統計ショック」の米ドル急落が一服した先週

先週の米ドル／円は、147円台中心の一進一退に終始しました。前週末の米雇用統計発表をきっかけに約3円もの急落となった流れを引き継ぎ、146円台まで続落する場面もありましたが、さらなる下落にはいたりませんでした（図表1参照）。

［図表1］米ドル／円の日足チャート（2025年6月〜） 出所：マネックストレーダーFX

米雇用統計発表をきっかけとした米ドル／円の急落は「雇用統計ショック」と呼ばれましたが、この雇用統計ショックで急縮小した日米の金利差（米ドル優位・円劣位）が先週はわずかながら拡大したために、相場が一服したと考えられます。

実際、雇用統計ショックで日米2年債の利回りの差は一気に2.9％を割れるまで縮小しましたが、先週末には3％近くまで拡大しました（図表2参照）。

［図表2］米ドル／円と日米2年債利回り差（2025年4月〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

このように日米の金利差が小幅ながら拡大したのは、雇用統計ショックで大幅に低下した米金利が、その反動により小反発となった可能性があります。

早期利下げ再開織り込む…米金利下げ渋りの背景

米金融政策を反映する「米2年債利回り」は、雇用統計の発表前は3.95％程度で推移していたものの、発表後は一気に3.7％まで低下しました。これにより、米国の政策金利であるFFレートの誘導目標上限4.5％を0.8％も下回るところとなりました（図表3参照）。

［図表3］FFレートと米2年債利回りのスプレッド（2014年〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

ちなみに、2019年8月にも、利下げ開始前に米2年債利回りがFFレート誘導目標上限を最大で0.8％程度下回っています。今回の雇用統計ショックは、これと同程度にFFレートと米2年債利回りのスプレッドが拡大したということ。これは、次回9月FOMC（米連邦公開市場委員会）での利下げ再開をたった1日で織り込んだことを示しています。

したがって、先週はこうした雇用統計ショックでの急激な動きが一服し、少し反動が入ったのではないでしょうか。

「雇用統計ショック」で急落の米国株が反発…“上がり過ぎ”懸念も

もう1つ、米金利の急低下が一服した理由として、雇用統計ショックで急落した米国の主要な株価指数が最高値を更新するなど、反発に転じた影響があったと考えられます。

雇用統計ショックは、米雇用統計のなかの「NFP（非農業部門雇用者数）」の過去分が大幅に下方修正されたことから、米労働市場の急悪化への懸念が浮上したことにより起こりました。

これにより米国株も総じて急落しましたが、先週は反発に転じ、とくにナスダック総合指数は雇用統計ショック前の高値を早々に更新しています。

ただそういった米国株には、テクニカル分析の観点から見ると“上がり過ぎ”の懸念もあります。特にNYダウに対するナスダック総合指数の相対株価は、2000年のITバブルのピークすらも上回ってきました（図表4参照）。

NYダウに対するナスダック指数の割高が、ITバブル局面以上に拡大してきたという点は、 “上がり過ぎ”のサインとして注視すべき動きではないでしょうか。

［図表4］ナスダック総合指数／NYダウの相対株価（1990年〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

CPI、PPI、小売売上高…今週は注目度の高い経済指標が目白押し

今週は、7月のCPI（消費者物価指数）、PPI（生産者物価指数）、小売売上高など注目度の高い米経済指標発表が立て続けに予定されています。

これまで述べてきたように、「雇用統計ショック」を受けて早期の米利下げ再開との見方が強まりましたが、これらの経済指標の結果を受け、この見方がどう変化するのかが最大の焦点です。

まず、CPIやPPIといったインフレ指標は、上昇率が先月より高まる見込みです。予想どおりとなった場合、インフレ再燃への懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げ再開に慎重になり、「雇用統計ショック」で大きく低下した米金利が上昇する可能性があります。

一方、小売売上高やNY連銀製造業景気指数、鉱工業生産などの景気指標は、前回より悪化するとの予想が基本のようですから、こちらは予想どおりなら早期利下げ再開との見方をさらに強めることになるでしょう。

したがって、経済指標の結果しだいで、米金利は下がる・上がる両方の可能性があります。

最高値圏の米国株…「上がり過ぎ」は続くのか？

こうしたなか、もう1つのカギになりそうなのが株価の動向でしょう。

すでにみてきたように、米国の主要な株価指数は「雇用統計ショック」で急落したものの、先週は早速上昇に転じ、特にナスダック総合指数などは最高値を更新しました。基本的に景気の先行指標である株価が最高値圏で推移しているなかでの利下げ再開には違和感があります。

このような株価の動きから考えられるのは、景気の観点からはなお不必要な利下げ再開の可能性が高まっていることに対し、株価が過熱気味になっているのではないかということです（図表5参照）。

そうであるなら、今週の経済指標の結果とは別に、株価の“上がり過ぎ”が続くかどうかが、米金利を通じた米ドル／円への示唆としてもう1つの注目点といえそうです。

［図表5］ナスダック総合指数の90日MAかい離率（2010年〜） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

今週の米ドル／円予想レンジは「145〜150円」

以上から、今週の米ドル／円の行方を考えるうえでは米国株高が続くかに注目します。株高が続くなら、先週同様に146円を割れるのは難しく、米ドル／円は「雇用統計ショック」からの反動を試す展開になりそうです。一方、株安が広がるようなら146円割れの可能性が出てくるでしょう。

以上を踏まえ、今週の米ドル／円は「145〜150円」と予想します。

吉田 恒

マネックス証券

チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティFX学長

