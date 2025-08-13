９日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「ジャンクプロ野球ニュース」前編が放送された。フジ「プロ野球ニュース」解説者が集い、五十嵐亮太、片岡篤史、坂口智隆、館山昌平、谷繁元信、鳥谷敬の６氏が出演。「プロ野球ニュース」本編ではニーズがないが、浜田雅功なら喜ぶ話をテーマにトーク展開された。

五十嵐亮太氏はヤクルト時代を、最強助っ人ロベルト・ペタジーニ氏と２５歳年上のオルガ夫人が「自由すぎる」とし、「ペタジーニのお友達のお母さんがオルガ夫人。齢の差が結構なんですけど、すごい仲良くて、どこでもチューするんよ」と明かした。

ヤクルト選手らも慣れたそうで、「オルガ夫人はすごく優しい方で、選手たちも子供ぐらいの感じで挨拶してくれたんです」と説明。球団も良い環境を整えようと、遠征も常にオルガ夫人を同伴。「遠征先のホテルには選手用の食事会場があり、選手しか入れないんです。そこにオルガもいたんですよ」と笑わせた。

共演の谷繁氏らも「あまりないね」と驚き、五十嵐氏は「オルガ普通に食事して、僕なんか『この前、良かったわね』と言われたりとか」と明かし、爆笑が起こっていた。