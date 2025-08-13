ÆÁÅç¡¦ÃÓÅÄ¤Î¹Ã»Ò±à£ÖÅê¼ê¡¢È«»³¤µ¤ó¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÃÇ¤ê£Ä£å£Î£Á¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡¡ÆÁÅç¡¦ÃÓÅÄ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ£±£¹£¸£²Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿È«»³½à¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©°Ê¹ß¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Æî³¤¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È°ÜÀÒÀè¤ÎÂçÍÎ¡Ê²£ÉÍ¡¢¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤Ë£±£·Ç¯´ÖºßÀÒ¡£°úÂà¸å¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÌîµå¿¶¶½¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ìî¼êÅ¾¸þ¸å¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¤¿È«»³¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡°úÂàÍâÇ¯¤Î£²£°£°£°Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿È«»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤Ï¾üÂ÷¤È¤·¤Æ¡È¸½Ìò¡É¤òÂ³¹Ô¤·¡¢¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾»É¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½êÂ°Éô½ð¤Ï¡ÖÌîµåÌ¤ÍèÁÏÂ¤¼¼¡¡ÌîµåÉáµÚ¡¦¿¶¶½Éô¡¡ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î£Ä£Â¡¥¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à£ä£é£á£î£á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÈÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤Î²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢µå¾ì¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤ÆÊý¸þÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Çº£Ç¯¤ÎË¬Ìä³èÆ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£°£±£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¿Íµ¤µåÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÀÊ¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¢Êý¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯µåÃÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿È«»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µåÃÄ¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢»ö¶È¡¢±¿±Ä¡¢±Ä¶ÈÈª¤Ê¤É¤òÊâ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤â¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¥Á¡¼¥àÂ¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ö¶ÈÂ¦¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤òº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¥½Û´Ä¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ø»ÈÌ¿´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡£¹£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤ËÀïÎÏ³°¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤ò°ì»þ¤ÏÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç²ÏÂ¼±ÑÊ¸¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡¢¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤«¤é¤¹¤°¤ËÍè¤¤¡¢°ì±þ¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤±¤É³Í¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æî³¤»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿²ÏÂ¼±ÑÊ¸»á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤ËÃÇ¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µåÃÄ¤Ë»Ä¤ì¤ëÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¸½Ìò¤ò¼¤á¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢´èÄ¥¤ì¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢²£ÉÍ»ÄÎ±¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤ÈÈ«»³¤µ¤ó¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤ÎµåÃÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì²ó¡¢¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È·ù¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤Æ»Ä¤ì¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤ÆµÁÍý·ø¤¤´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÆî³¤¤«¤é¿ÈÇä¤ê¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÍÎ¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµåÃÄ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤È¤·¤Æ²¸¤òÊÖ¤»¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¡¢¼«¿È¤ÏÌî¼êÅ¾¸þ¸å¤ËÀïÎÏ³°¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÂçÍÎ¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÆþÃÄ¤·¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡Ý¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£¸Ç¯¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï£¹Ç¯¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤«¤éÂçºå¡¢Ê¡²¬¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿È«»³¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡È«»³½à¡Ê¤Ï¤¿¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤È¤·¡Ë£±£¹£¶£´Ç¯£¶·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£ÃÓÅÄ¹â¤Î£´ÈÖÅê¼ê¤Ç£¸£²Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆî³¤Æþ¤ê¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë£µ¾¡¡Ê£±£²ÇÔ¡Ë¡££¸£¸Ç¯¤ËÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡££¹£°Ç¯¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢£¹£±Ç¯¤ËÂçÍÎ¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÆþÃÄ¡££¹£³¡¢£¹£´Ç¯¤Ï³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ£µ£µ»î¹ç¤Ç£¶¾¡£±£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£´¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ£¸£¶£²»î¹ç¤Ç£´£¸£³°ÂÂÇ¡¢£µ£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£´£°ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£µ¡£µå±ã¤Ë£³ÅÙ½Ð¾ì¡£Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£