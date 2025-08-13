¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛV¸õÊä¡¦·òÂç¹âºê¤¬½éÀïÇÔÂà¡ÄµþÅÔ¹ñºÝ¤È¤Î¡Ö½Õ²Æ²¦¼ÔÂÐ·è¡×¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡ÀÐ³À¸µµ¤155¥¥í¤â
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¡2²óÀï¡¡·òÂç¹âºê 3¡½6 µþÅÔ¹ñºÝ¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾å½é¤Î¡ÖÁ°Ç¯½Õ²Æ²¦¼Ô¤Î²Æ½éÀïÂÐ·è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤Ç¡¢24Ç¯ÁªÈ´²¦¼Ô¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÏÆ±Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î²¼½Å¸¿µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½é²ó¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ÈÅ¬»þÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¡£3²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤éË½Åê¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢5ÈÖ¡¦¾®ËÙ¹°À²¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3¡½2¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë²¼½Å¤¬2»à¤«¤éÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢3¡½4¤ÈºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦»³ÅÄÎËÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ºò½ÕÁªÈ´Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£ºòÇ¯8·î¤Ëº¸Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Éµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢5¡¢6²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÆ¬¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤·¤ÆÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢1ÅÀ¤º¤Ä¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½6¤Î7²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Îµå¾ìÉ½¼¨ºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò2ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¡£2°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ïºò²ÆÍ¥¾¡Åê¼ê¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢4²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£