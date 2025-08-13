日本ハム・五十幡亮汰外野手（２６）が打撃開眼の兆しを見せている。７月以降の打率は３割超え。球界屈指の韋駄天（いだてん）が、優勝を争うチームの打線で存在感を増してきた。新庄剛志監督（５３）の指令で取り組んできたスイング改造が、実を結びつつある。

◇ ◇

夏場を迎え、とにかく五十幡はよく打っている。７月以降は２７試合に出場して９６打数２９安打の打率・３０２、４試合連続を含む１０試合でマルチ安打をマーク。２１得点、９盗塁と、リードオフマンとして十二分の働きだ。

「スイングが身に付いてきたのはもちろんあって、それが大きい」。好調の要因に挙げたスイング改造は、上から下へたたいてフライを上げていた軌道を矯正。前半戦の段階から、新庄監督から送られてくるフリーマン、金慧成（ともにドジャース）、近本（阪神）らの動画を参考に、下からのスイングを意識してきたことで、しっかりと投球のラインに入る軌道に変わっていった。

「気持ちの面で少し余裕が持てているのもデカいですね」。結果が出てスタメンに定着したことでアプローチも変化。「まずはしっかり振ることを心がけています」と、打席でのどっしり感が生まれた。２ストライクに追い込まれてからもファウルで粘り、最後は強い打球のクリーンヒットという場面が、最近は特に目立つ。

５年目で漂う覚醒の気配。八木打撃コーチも「スイング軌道の変更が一番のポイント。アッパースイング、縦振りに近い形をやっていったらハマった。急にあれだけ変わるのは珍しい」と進歩に驚く。「打数も多くなって、打席の中での落ち着きがだいぶ違う。それによって変化球も拾えるようになった。今、ウチの中でも一番成長したバッターの一人」と認めた。

新庄監督からはスイングの悪癖が顔をのぞかせたタイミングで、打撃動画が送られてくるという。五十幡も「イメージはずっと持っていますけど、それを続けてやっているところです」と、自分の打撃を確立するべく、研さんに余念はない。

球界屈指の快足は折り紙付き。八木コーチは「周東（ソフトバンク）みたいになってほしい。塁に出したら、うるさいってなってもらうのが一番。自信を持ってくれたら」とさらなる進化を望み、優勝争いの終盤戦で「チームの一つの駒として、大事なところになってくる」と期待した。五十幡のバットが快音を奏でて塁をにぎわせれば、逆転Ｖへの可能性も高まってくるはずだ。（デイリースポーツ・藤田昌央）

◆五十幡亮汰（いそばた・りょうた）１９９８年１１月２７日生まれ、２６歳。埼玉県出身。１７１センチ、６７キロ。右投げ左打ち。外野手。佐野日大高、中大を経て、２０年度ドラフトで日本ハムから２位指名。２１年５月２３日の西武戦でプロ初安打。２４年にはＷＢＳＣプレミア１２の日本代表に選出された。