【山田美保子のミホコは見ていた！】

メイプル超合金のカズレーザーと二階堂ふみの結婚はスポーツ紙各紙が「超電撃婚」「サプライズ婚」「推し婚」などと見出しを付け、大きく報じた。

個人的にもっともしっくりきたのは「推し婚」だろうか。いや「押し婚」とも言える。とにかく、あまりにも意外な二人だったし、８年も押し続けた二階堂には驚かされた。

カズレーザーは１１日、スペシャルキャスターを務める「サン！シャイン」（フジテレビ系）のスタンバイ中、「めざましテレビ」の伊藤利尋アナから祝福を受け、「マスコミが休みになるので、今が一番いいタイミングかな」と明かし、双方の出演者やスタッフらを笑わせた。

お盆休みに入り、多くの週刊誌が合併号になっていたのは事実だが、各誌のＷｅｂ版は通常営業だし、年末年始のようにワイドショーが休止になることもない。実はそれ以外に彼ならではの“計算”があったのではないかと筆者は見受けた。

８月９日、二階堂ふみは嵐の二宮和也、中山果奈アナと共に「ＭＵＳＩＣ ＧＩＦＴ ２０２５〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（ＮＨＫ）のＭＣを務めていた。超豪華アーティストと共に過去から現在、そして未来へと希望を繋げていく“音楽のギフト”を届ける大型特番だったが、当然、“結婚のけの字”もナシ。二宮と共に白い衣装で登場した二階堂が、今から思えばガーデンウェディングのように見えたが後付けに過ぎない。

翌１０日の朝、カズレーザーは「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に生出演していた。電撃発表が少なくはない番組ではあるが、ここでも結婚については“匂わせ”さえなかったのである。

果たして、本人に生直撃できたのは前出の「めざましテレビ」と「サン！シャイン」。短い時間ではあったが、「僕より全てがしっかりしている」「掃除が行き届いた部屋というのは（初めて）」「旅行とか行くときにさすがに（赤色の服の）トーンは落としますけど」「（二階堂を）“社長”と呼んでいる」などを引き出した。カズレーザーは、「サン！シャイン」に筋を通したというワケである。

「めざまし〜」の終了時間を“朝ドラ”終わりに合わせ、視聴率上昇を狙うも、残念ながら結果が出ていない「サン！シャイン」では、出演者らからも何とかしたいという意気込みが漏れ聞こえる。

そんな折のカズレーザーの結婚。前出のコメントは瞬く間にネットを賑わせた。律儀なカズレーザーが結婚発表に選んだ日は「サン！シャイン」にとっても吉日となった。