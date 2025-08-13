ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りするブロック・スチュワート投手（33）に言及した。

スチュワートはトレード期限の7月末にツインズから移籍。ロバーツ監督が「ブルペンの強化になる。状況次第では9回を任せることにも全く問題は感じてない。それだけ彼のことを信頼している」と期待を寄せていたが、移籍後登板わずか4試合で離脱することとなった。

フリードマン編成本部長は「こういう時に大事なのは、獲得した選手本人のことと、これまでの経歴をよく理解していること。スチュワートについては、ツインズ時代からの経緯も役立っている。彼が全力で準備し、ハードに取り組むことは分かっている」と説明。

そして「今回の獲得は8月12日時点の戦力というより、シーズン終盤や長い10月の戦いで助けてもらうため。そこは今でも楽観視していますし、何よりも人柄に賭けている」とポストシーズンでフル回転してもらえれば大丈夫と語った。