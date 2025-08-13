子どもが小学校へ進学する際に、生活や働き方の調整など保護者が直面する困難が「小1の壁」です。総合保育テックサービス『はいチーズ！』を提供する千株式会社（東京都千代田区）が実施した「小1の壁」に関する意識調査によると、4割弱の保護者が「小1の壁を感じた」と回答したことがわかりました。保護者にとって最も切実な課題はどのようなことなのでしょうか。



【調査結果を見る】「小1の壁」最大の課題は？

調査は、同サービス会員（未就学児、園・学校に通う子どもを持つ保護者）1223人を対象として、2025年2月にインターネットで実施されました。



その結果、全体の35.4％が「小1の壁を感じた／感じそう」と回答。保育園時代と比べて早まる下校時間、増える学校行事や宿題などの変化が、家庭内の役割分担や働き方にも大きく影響を与え、戸惑いや不安を抱える家庭が少なくないことがわかりました。



具体的には、「放課後の居場所の手配・確保」（15.9％）が最多となったほか、「春・夏休みなど長期休暇中の子どもの世話」（14.5％）、「子どもの勉強のサポート」（10.9％）などが挙げられ、働きながら子育てを続ける家庭にとって、学校の終業後や長期休暇中の子どもの過ごし方は、仕事との両立を左右する現実的なハードルとなっていることが浮き彫りになりました。



「小1の壁を感じる」と回答した保護者に、「小学校入学前後の働き方」を教えてもらったところ、子どもの入学前は「正社員・契約社員・業務委託」が62.8％と最多であるものの、入学後にはその割合が61.1％にやや減少。



一方、「派遣社員・パート」は15.3％から17.1％と増加しており、学童の預かり時間や支援体制が十分でない場合、従来の勤務形態では家庭との両立が困難になるケースも少なくなく、より柔軟性のある働き方を求める保護者が多いことがうかがえます。



そこで、「小1の壁を乗り越えるために必要な要素」を聞いたところ、「配偶者の理解や協力」（31.0%）や「学童保育や放課後の居場所」（30.3％）のほか、「柔軟な働き方」（15.7％）、「上司や同僚など職場の理解」（9.3％）などの意見も挙げられた一方で、「家事代行やキッズシッターの活用」は0票という結果になり、利便性の高いサービスである反面、コスト面や心理的ハードル、地域差などにより現実的な選択肢として捉えられていない可能性が示唆されました。



「小1の壁を感じた」と回答した保護者から「小学校進学」のタイミングで苦労したことやエピソードを自由記入で募ったところ、以下のようなコメントが寄せられました。



【入学準備・学童選びにも“見えない壁”】

▽入学前の説明会で必要な物品を知らされましたが、白無地の下敷きなど文房具一つとっても細かな指定が多く、1カ月半で全部を揃えるのは正直厳しいです。

▽学童の入会申込から決定までに時間がかかり、とてもヤキモキしました。仕事をしていれば1年生は全員入れると言われていましたが、万が一を考えそれ以外の方法を模索するのに神経をすり減らしました。また、学級閉鎖時の預け先がないことに驚愕しました。



【時間との戦い、保護者のサポートが前提の日々】

▽宿題のチェックや丸付けなどに、思いのほか時間がかかります。帰宅後は夕食やお風呂で手いっぱいなのに、丸付けや音読の付き添いなど、低学年のうちは子どもが一人でこなせない宿題も多く、毎日が本当に大変です。

▽小学校の学童は18時半までのため、仕事の時間調整がとても大変でした。また、小学校の長期休暇期間中は、学童が朝8時半以降から預かり開始のため、職場の理解がなければ正社員として働き続けることは難しいと、改めて実感しました。



【子どもの不安定さと、心のケアの難しさ】

▽小学校の先生と合わず、学童も狭い建屋に子ども達がギュウギュウに詰められている状態で、気が休まらなかったようです。仕事を続けながらの子どものケアは難しく、やむなく退職しました。

▽学校では120%の頑張りを出して何も問題は起きず「出来る子」として先生からは評価されていましたが、家ではその反動が大きく癇癪がひどく出ていました。「やりたいこと」と「やらなければならないこと」の狭間で、優先順位を立てて物事に取り掛かることが難しく親子で衝突にもなりました。



最後に、「働く意義」について聞いたところ、「家計や家族・配偶者を支えるため」（24.7％）、「子どもの教育資金のため」（20.8％）、「老後資金や貯金のため」（13.7％）などが上位に挙がり、経済的な責任感が就労意欲の主な理由となっていることがわかりました。



一方で、「社会とつながりを持つため」（9.5％）や「自分の成長やスキルアップのため」（7.1％）、「育児・介護から離れた自分の時間を持つため」（6.3％）といった“自分自身のため”の理由も一定数見られ、働くことの意味が「生活のため」だけではない現状がうかがえました。