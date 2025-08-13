【嘘をついて逆ギレ】老人ホームでトラブルを起こし続ける母、それでも冷静に対応できる理由は…＜第10話まんが＞【2025年上半期ベスト】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年4月29日）*****50代半ばの久保恵子さんは、成人した長女と長男、夫と4人暮らし。近くにある実家では、父亡きあと、母がひとり暮らしをしています。そんなに老け込んだわけでもないのに、ある日「お父さんがいた老人ホームに入る」と言い出し、実家を売却して入居。それからというもの、他人の噂話を意地悪く話すようになり、今までと違う様子を見せる母。さらに、定期健診で医者に「治療しないなら死ぬ」宣告されたと言い始めた。心配して医者に話を聞くと、内視鏡手術で正しく治療すれば大丈夫ということが分かり――

* * * * * * *

私にはもう何もないの！

前話からの続き。

家だって本当は売りたくなかった

私を見捨てるんでしょう

パタン…

不思議とすべて受け入れられるように

母が施設に入ると聞いたとき、「本当は自分が面倒をみないといけないのに」と後ろめたさを感じていました。

どこか娘としての責任を放棄していたように感じていたのです。

しかし今はもうそんな気持ちは芽生えなくなりました。