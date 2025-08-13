「最初にしてはすごいけど…」塾のママ友の牽制にモヤモヤ＜お受験戦争 5＞【ママ友トラブル図鑑 Vol.26】
■塾の順位表に娘の名前も並ぶように！
しばらくして、教室内での順位表が貼り出されるようになった。
芽依ちゃんは常に上位。だが、最近になって優花の名前も下の方ではあるが並ぶようになっていた。
「芽依、ライバルできちゃったね」
そう笑いながらも、瑛子さんの笑顔にどこか硬さが混じっているような気がした。
■塾のママ友から突然の牽制？
ある日、帰り際にこう言われた。
「優花ちゃんって、お受験初めてよね？ 伸びが早いの、びっくりしちゃった。……あ、うちは上の子のときからいろいろやってるから、だいぶ経験値あるのよ〜」
--褒めてる？それとも、牽制？
どこか引っかかるその言葉に、私は「そうなんですね」と曖昧に笑うしかなかった。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
