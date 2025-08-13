元MBSアナウンサーでフリーの豊崎由里絵（37）が13日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。マクドナルドの「ハッピーセット」ポケモンカードキャンペーンをめぐる騒動について言及した。

マクドナルドは11日に公式サイトで「ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応について」と題した声明を発表。「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております」と報告していた。

番組では、千葉市の歩道橋の下に、マクドナルドのハッピーセットのポテトなどが大量に廃棄されている様子や、1人の客が20セットを複数回にわたって購入している映像を放送した。

MCの谷原章介が「おもちゃの方がメーンで、食べ物がおまけになっちゃってるわけじゃないですか」と言うと、豊崎アナは「本当にそうですよね。予想を上回る結果になってしまったっていう謝罪でしたけど、ある程度予想できたと思う。ポケモンカードで人気のものですから。だから、ちょっとやっぱりそれでも話題性を期待したのかなと思わざるを得ない」と自身の考えを述べた。